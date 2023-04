Zaino sospetto davanti alla caserma dei carabinieri: area interdetta in centro

Uno zaino sospetto è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 aprile, in pieno centro a Latina, in via Diaz lungo il muro perimetrale della caserma del Comando provinciale dei carabinieri. Lanciato l'allarme subito è scattato il piano di sicurezza; tutti i presenti sono stati fatti allontanare, le auto sono state spostate e la zona è stata interdetta.

Lo zainetto è stato poggiato sull’armadietto della corrente elettrica. Un particolare che ha insospettito i passanti e l'episodio è stato subito segnalato ai carabinieri. Il marciapiede è stato quindi transennato in via precauzionale, la strada è stata chiusa al traffico e la zona circoscritta per garantire l’incolumità dei presenti e in attesa dell’arrivo da Roma degli artificieri che sono giunti intorno alle 20.30 sul posto iniziando subito le operazioni e le verifiche del caso.

L’area interessata è in pieno centro che nel pomeriggio della domenica si riempie per la presenza di numerosi cittadini che scelgono le vie nella Ztl per una passeggiata.