L’Acqua Pazza di Ponza fa il pieno di riconoscimenti: dalla Guida Michelin al Gambero Rosso

Proseguono le buone notizie per ristoratori e chef pontini, dopo la stella Michelin assegnata allo chef Simone Nardoni di Terracina, arriva un altro importante riconoscimento al ristorante Acqua Pazza di Ponza: l’inserimento nella Guida Ristoranti d’Italia 2021 del Gambero Rosso tra i migliori ristoranti con la proposta di piatti di pasta.

Un anno da dimenticare

Un’edizione della guida di quest’anno che decide di abbandonare i voti per i ristoranti e le loro “performance” e segnalare la qualità. In un anno così difficile per la ristorazione e il settore agroalimentare in generale, durante il quale titoli, chef e gestori hanno dovuto far fronte a crisi, chiusure, adeguamenti dei locali alle varie norme per garantire la salute dei clienti, ha vinto un sano gioco di squadra, il desiderio di segnalare la qualità senza assegnare voti. Rimangono comunque i vari riconoscimenti: Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza.

Il 26 novembre alle ore 20:30 sul canale Sky Gambero Rosso HD (canale 132 e 412) andrà in onda uno speciale televisivo dedicato alla presentazione della guida e dei premiati dell’edizione 2021. Il programma sarà replicato anche il 27 novembre alle ore 14:00, il 28 novembre ore 12:00 e 19:30 e il 29 novembre ore 10:30 e 16:30

Il pieno di riconoscimenti

L’Acqua Pazza non è nuovo ai grandi riconoscimenti, anche la Guida Michelin conferma, per il 16° anno consecutivo, le due stelle continuando ad apprezzare il ristorante anche nella sua nuova sede, ma soprattutto per la sua cucina che riesce a rendere unici i piatti a base del pescato dell’isola, con fantasia ed estremo gusto. A questo prestigioso riconoscimento si unisce ora quello altrettanto importante del Gambero Rosso per i piatti a base di pasta: un segnale chiaro che l’alto livello e la qualità è in ogni portata del menù, antipasti, primi e secondi.