Cuochi d’Italia: Bassiano rappresenta il Lazio nella competizione di Sky

Anche la provincia pontina arriva all’ormai celebre programma tv di Sky, in onda ogni giorno anche su TV8 portato al successo da Alessandro Borghese e ora condotto da Bruno Barbieri lo chef stellato che è anche temibile giudice di Master Chef.

Durante ogni puntata della trasmissione Cuochi d’Italia si sfidano due cuochi in rappresentanza di due regione in un torneo che vedrà battersi grandi chef che propongono ricette tipiche e della tradizione fino all’elezione del miglior cuoco d’Italia. La trasmissione, visto il grande successo di pubblico, è arrivata alla sua 13edizione, vantando anche degli spinn-off come l’edizione all stars con i migliori cuochi che hanno partecipato sin dagli inizi e il campionato del mondo che vede sfidarsi i migliori cuochi stranieri che vivono e lavorano in Italia.

A portare in alto la bandiera del Lazio in questa nuova edizione del programma anche il ristorante “il Castagno” di Bassiano gestito dai fratelli Giorgio e Fabrizio Maronna. I due giovani imprenditori hanno saputo far parlare del loro ristorante grazie ai loro piatti ricercati e l’attenzione per le materie prime.

Dunque tra i piatti tipici che entreranno in gara quest’anno ci saranno anche le ricette della tradizione lepina preparate solitamente al ristorante il Castagno. Soddisfatti di questo primo traguardo i fratelli Maronna commentano “la serietà e l’impegno che quotidianamente mettiamo nella scelta delle migliori materie prime e di innovativi ma tradizionali accostamenti, ci hanno portato ed essere selezionati, ma soprattutto i nostri clienti che scegliendoci quotidianamente sono la nostra soddisfazione più grande”.

Le riprese della nuova sfida gastronomica tra le regioni inizieranno il 30 novembre, ce la farà il Castagno ad arrivare in finale?

Gallery