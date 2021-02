Cuochi d’Italia: i fratelli Maronna di Bassiano rappresenteranno il Lazio

I gestori de Il Castagno di Bassiano saranno impegnati nel torneo che vede sfidarsi i migliori cuochi regionali d’Italia in rappresentanza della nostra regione

Una novità assoluta per la trasmissione di TV8 Cuochi d’Italia che ormai da svariate edizioni, attraverso le sfide tra cuochi specializzati nei piatti tipici della loro regione, pone all’attenzione del pubblico la grande tradizione enogastronomica italiana: arriva Cuochi d’Italia il Campionato delle Coppie, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30.

Nella classica sfida tra regioni i cuochi si sfidano singolarmente in due manche preparando i piatti migliori della tradizione della propria regione che vengono giudicati da due giudici chef, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, ormai beniamini del pubblico che assegnano loro un punteggio da 1 a 10, chi si aggiudica più punti accede alla fase successiva della competizione finché non viene decretato in una finalissima il cuoco d’Italia che è riuscito a sconfiggere tutti gli altri chef.

A condurre questa edizione di Cuochi d’Italia il Campionato delle Coppie non ci sarà l’amato Alessandro Borghese ma Bruno Barbieri, integerrimo giudice di Masterchef e chef stellato.

Dunque stavolta non sarà più un solo cuoco a rappresentare la regione di provenienza ma una coppia che cucinerà insieme, a rappresentare il Lazio ci saranno i fratelli Maronna gestori del ristorante “Il Castagno” di Bassiano che si sfideranno a colpi di ricette e prelibatezze bassianesi con la regione Aosta. “Siamo emozionati per aver potuto portare e valorizzare i prodotti lepini a livello nazionale, dare risalto al paese ed alla nostra attività – commentano gli imprenditori Maronna – un’esperienza per l’intera comunità che risalta e promuove le tradizioni e la qualità culinaria”.

Dunque saranno i due giovani imprenditori (classe ’90) a tenere alta la bandiera non solo del Lazio ma della provincia pontina, con le prelibatezze dei nostri Monti, lo spettacolare prosciutto di Bassiano e i piatti tipici del paese lepino che parlano di ricette tramandate da generazioni.

L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio su TV8 alle 19.30, forza Bassiano!