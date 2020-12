Delicious Lazio: la zuppa della Riviera di Ulisse non passa il turno

Prosegue spedito il contest on line Delicious Lazio ideato da Visit Lazio e proposto agli utenti della propria pagina Facebook che vede sfidarsi i migliori piatti della nostra regione.

Si è conclusa oggi la sfida che vedeva combattersi a colpo di click due ricette tipiche laziali: Tonnarelli Cacio e Pepe e la Zuppa della Riviera di Ulisse. Gli utenti della pagina Facebook di Visit Lazio hanno preferito per 194 voti a 93 i tonnarelli cacio e pepe che accedono direttamente alle semifinali del concorso.

Un gioco da fare insieme che permette di conoscere piatti tipici, usanze culinarie, ricette tramandate di generazione in generazione che, accanto alle sue bellezze naturali, artistiche e storiche, rendono unica la nostra regione.

Tutti possono partecipare a questo semplice contest on line cliccando sulla reaction che di volta in volta è assegnata ai due piatti in sfida. I tonnarelli cacio e pepe, dopo aver battuto la gustosa Zuppa della riviera di Ulisse, si sconteranno con gli Spaghetti alla Carbonara, un altro evergreen della cucina laziale.

Chi vincerà la sfida del piatto tipico più amato dagli utenti della pagina Facebook di Visit Lazio? Ora che la provincia pontina è fuori dal gioco, per quale piatto voterete?