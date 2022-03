Escalation di furti, il sindaco incontra il prefetto: "Le forze dell'ordine sono al lavoro, ma occorre denunciare"

Come annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha incontrato il prefetto di Latina per affrontare il tema legato alla sicurezza alla luce dell'escalation di furti e di episodi di microcriminalità segnalati dai residenti.

"Sono emersi due fattori - ha spiegato il primo cittadino - Il primo è che le forze dell'ordine sono presenti sul territorio sia in divisa che in borghese. Il questore conosce la situazione, che non interessa solo il comune di Fondi ma anche i territori di Itri, Formia e Gaeta. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce dei malviventi . Nei giorni scorsi è stata fermata un'auto con refurtiva e armi a bordo. Il territorio dunque è monitorato". Con un video messaggio il sindaco ha aggiornato i cittadini sugli esiti del tavolo richiesto in prefettura alla presenza delle forze dell'ordine.

"C'è poi un altro dato che emerge e che è importante - aggiunge - qualsiasi furto deve essere denunciato. Altrimenti emerge che dai social ci sono tante segnalazioni e invece poi nei comandi dei carabinieri,della finanza e della questura ciò non avviene. Invito quindi a denunciare tutto, anche sospetti ed evitare quello che sta avvenendo, le ronde. Niente ronde, ma denunce e un po' più di tranquillità in più perché le forze dell'ordine sono presenti".

Dai dati disponibili infatti il numero di furti risulta addirittura inferiore rispetto a quello registrato lo scorso anno. "Senza segnalazioni le indagini si arenano ma, soprattutto, senza un elenco della refurtiva diventa molto difficile attribuire un determinato furto a un sospettato o a un presunto ladro", spiega ancora.