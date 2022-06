Panettone Day: tre pontini tra i migliori 33 pasticceri che accedono alla finale

Ci sono anche tre pontini tra i 33 finalisti della decima edizione del Panettone Day: si tratta dei pasticceri Lorenza Rizzi del forno “Il Giardino Del Pane” di San Felice Circeo, Massimiliano Palma della pasticceria “Punto Dolce” di Cisterna di Latina e Niky Munaron di “Innesto” di Latina. Tutti sono stati selezionati per accedere alla fase finale del prestigioso concorso ideato da due aziende leader nel mondo della pasticceria artigianale, Braims – brand parte del gruppo CSM Ingredients, multinazionale attiva nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari innovativi e sostenibili – e Novacart.

Un’edizione speciale quella dei 10 anni che segna un traguardo importante per il concorso, riconosciuto ormai tra i più autorevoli nel mondo della pasticceria, e che quest’anno è riuscito a coinvolgere 146 professionisti provenienti da tutta l’Italia con oltre 253 panettoni in gara, riscuotendo grande successo soprattutto in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna.

I pasticceri Lorenza Rizzi, Massimiliano Palma e Niky Munaron hanno deciso di mettersi in gioco durante questa edizione e di confrontarsi con artigiani provenienti da tutta Italia in una grande sfida: la creazione del miglior panettone. Il loro talento e le loro capacità sono state premiate dal maestro Gino Fabbri - nuovo presidente di Giuria - e dal Pastry Chef Marco Pedron - Head Pastry Chef dei Ristoranti Cracco e membro della giuria Panettone Day - durante la selezione che si è svolta il 16 giugno in Cast Alimenti a Brescia, dove si sono aggiudicati un posto tra i 33 finalisti su 146 pasticceri iscritti al concorso e oltre 253 panettoni in gara.

I 33 panettoni finalisti sono stati così suddivisi: 23 per la categoria panettone tradizionale, 5 per il creativo e 5 per il cioccolato Ruby, categoria nata dalla stretta collaborazione con Barry-Callebaut.