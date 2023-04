A Gaeta il 40esimo Forum della Fascia Costiera Ligure, Tirrenica e del Mar di Sardegna

Si svolgerà nei giorni del 5, 6 e 7 maggio il “40° Forum della Fascia Costiera Ligure, Tirrenica e del Mar di Sardegna - Pesca, Mare e Sostenibilità Marina” nella suggestiva cornice del Palazzo De Vio a Gaeta, organizzato dal Rotary Club Formia Gaeta e Rotaract Formia-Gaeta. Una tre giorni che sarà un vero e proprio occhio di bue sul mare nostrum e sulle attività ad esso connesse e sulla sua salvaguardia, che coinvolgerà 5 distretti e 41 club rotariani ma, ugualmente, aperto al pubblico.

Un evento unico, ricco di spunti e approfondimenti con relatori di assoluta eccellenza, che verrà inaugurato venerdì 5 maggio alle 18.00 dal Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio BILLI presso il Tempio di San Francesco d’Assis. Sabato 6 maggio il Forum avrà il suo quartier generale a Palazzo De Vio - Gaeta. I saluti istituzionali saranno affidati al senatore Sebastiano Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare; interverranno poi Pasquale Ranucci, presidente RC Formia-Gaeta D2080 RI; uido Franceschetti, governatore Distretto 2080 RI; Giuseppe Vilardo, segretario Forum Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna; Cristian Leccese, sindaco di Gaeta; monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta; Mauro Cernesi, residente ODCEC di Cassino; Daniela Arduini, presidente Ordine Biologi Lazio Abruzzo. Coordinatori dei lavori: Salvina Deiana RC Tempio Pausania PDG D2080 e Bartolomeo Bove PP RC Roma Appia Antica D2080.

Subito dopo si susseguiranno gli interventi dei relatori: Pasquale Ciacciarelli, assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare; Barbara Davidde, soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo; Antonello Testa - Consigliere delegato Economia del Mare Informare - Azienda Speciale Camera di Commercio FR-LT; Vincenzo Formisano, professor Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese UNICAS, presidente della Banca Popolare del Cassinate; Adriano Madonna, responsabile Processo Tutela Biodiversità ECLAB – Università di Napoli “Federico II”; Antonio Romano, direttore Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo; comandante Sergio Santi - Past International Commodore IYFR; avvocati Abdelaziz Essid, premio Nobel per la Pace 2015; onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (in attesa di conferma); Marco Maurelli, presidente Federbalneari Italia; Assessore Regione Lazio; C.F. (CP) Angelo Napolitano - Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta; Prof. Giuseppe Russo, professore Gestione strategica Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Giuseppe Palma, segretario Generale Assoittica Italia; Francesco Tufarelli, segretario Generale Consiglio Nazionale Economia Lavoro; Giuseppe De Righi, Segretario Generale Anci Lazio. Domenica 7 maggio i lavori si sposteranno all’Hotel Serapo dove si svolgerà la discussione e approvazione della mozione della XL Edizione del Forum della Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna e a seguire le relative comunicazioni del Segretario del Forum della Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna.

Con il contributo di Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare Azienda speciale della CCIAA di Fr e LT, Blue Forum Italia Network, Terre di Coreno Prodotti per l'edilizia, e il patrocinio di Arcidiocesi di Gaeta, Comune di Gaeta, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Provincia di Latina, Comune di Minturno, Comune di Spigno Saturnia, Comune di Santi Cosma e Damiano, Comune di Formia, Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino. Partner evento: Lisa Tibaldi Terra Mia Partner Tecnico: Gruppo Ecoliri SpA