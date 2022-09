L’AbbVie è tra le migliori aziende in Europa per cui lavorare

L’AbbVie, azienda con sede a Campoverde ad Aprilia, è stata riconosciuta come il secondo migliore luogo di lavoro in Europa e il primo nel settore biofarmaceutico. Un riconoscimento, conferito da Great Place to Work, che "rispecchia l’esperienza dei dipendenti in termini di fiducia, innovazione, valori aziendali e leadership in tutta Europa".

Great Place to Work, azienda leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell'employer branding, ha stilato la classifica “Best Workplaces in Europe 2022”, che vede le 150 migliori aziende europee per cui i dipendenti sono più felici di lavorare; aziende scelte da 800mila collaboratori in rappresentanza di 1,4 milioni di persone impiegate in oltre 3.000 imprese attive in 21 paesi in Europa. Il ranking è suddiviso in 4 categorie (Multinational Companies, Large Companies, Medium Companies, Small Companies) in base al numero di collaboratori e alla presenza in più Paesi (Multinazionali, oltre 500, tra 50 e 499, tra 10 e 49)

La classifica legata alla categoria Multinational Companies, che comprende le migliori 25 aziende europee operanti in tre o più paesi del mondo e con più di 1.000 dipendenti, vede al primo posto DHL Express, multinazionale attiva nel settore logistica e trasport,i seguita proprio da AbbVie, attiva nel settore biotecnologie e prodotti farmaceutici, e in terza posizione da Hilton, catena globale attiva nell'ambito dell'ospitalità, hotel e resort.

Questo è il settimo anno consecutivo in cui AbbVie figura nel ranking europeo tra le prime 10 posizioni e il secondo anno come numero due in tutta Europa. “È un grande riconoscimento dell’impegno costante e dei continui sforzi volti a creare una cultura in cui i dipendenti lavorano per fare davvero la differenza nella vita delle persone” commentano dall’azienda. "Offrire un ambiente affidabile e un luogo di lavoro soddisfacente, oltre che diversificato e inclusivo, significa molto per i dipendenti - ha affermato Pilar Marquez, direttore delle risorse umane di AbbVie in Europa -. Siamo grati ai nostri dipendenti per il loro contributo a questa cultura unica in tutto il mondo Regione Europa”.

AbbVie è riconosciuta come Great Place to Work in 17 paesi in Europa: in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito. L'elenco dei migliori luoghi di lavoro in Europa™ è pubblicato qui: https://www.greatplacetowork.com/europe-2022