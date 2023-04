Economia del mare, Acampora a confronto con la presidente del Parlamento europeo Metsola

“Apprezziamo l’impegno volto a promuovere un’economia blu sostenibile, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal di riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 55% entro il 2030, e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050”: queste le parole del presidente di SiCamera, Assonautica Italiana e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, a margine dell’incontro che ieri mattina ha avuto a Bruxelles con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e con il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, Salvatore De Meo.

Un momento di confronto che Acampora ha definito “cordiale”. “Assonautica Italiana, l’Associazione nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere, che ho l’onore di rappresentare, da sempre ha creduto nell’importanza dell’economia del mare e riteniamo che l’Italia debba essere considerata il pontile dell’Europa nel Mediterraneo, non solo dal punto di vista geografico ma anche politico, economico e sociale, con una centralità condivisa anche in sede europea. Siamo il terzo Paese in Europa, con il 13,5% del valore aggiunto dell’economia blu dell’Unione e vantiamo filiere di eccellenza a livello internazionale”. In occasione della Giornata Nazionale del Mare, ha aggiunto Acampora, “abbiamo presentato ufficialmente alla presidente Metsola il prossimo Blue Forum Italiano. Un progetto che stiamo portando avanti, con la convergenza del Sistema camerale sulle strategie di sviluppo, attraverso una coerenza di azione e di visione fortemente in linea con le scelte dell’Unione europea”.

“Proprio in questa ottica, lo scorso anno abbiamo dato vita al progetto del Blue Forum, rispondendo alla sfida lanciata dalla Commissione Europea con la Comunicazione 240 Final del 17 maggio 2021 nella quale è stato chiesto al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni di sviluppare un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell’Unione Europea e di creare un forum blu degli utenti del mare al fine di coinvolgere tutti gli attori del settore nel perseguimento delle direttive indicate dal Green Deal Europeo” ha poi concluso il presidente Acampora.