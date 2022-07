Gli effetti della pandemia e della guerra sull’agricoltura: l'incontro a Latina

“Agricoltura ed eccellenze del territorio: la sfida per il futuro”: questo il titolo del convegno in programma per mercoledì 13 luglio promosso dall’Associazione Culturale Chiesuola nell’ambito della sesta edizione della Festa della Mietitura, in collaborazione con le sezioni di Latina di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Codacons

L’evento sarà l’occasione per accendere i riflettori sulla situazione di grande difficoltà e incertezza che si trovano a vivere le imprese agricole, generata dal mutato scenario socio-politico ed economico di riferimento e acuita dalla pandemia da coronavirus e dal conflitto Russia-Ucraina. “Un quadro - spiegano gli organizzatori - che seppur non ancora rilevato dalle statistiche ufficiali, mostra segnali ben evidenti di sofferenza per l’intero comparto e per la filiera produttiva annessa, in ordine a incertezza nel collocamento dei prodotti agricoli, stagnazione dei prezzi a fronte di un aumento consistente dei costi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, incremento dei prezzi di carburanti e risorse energetiche e così via. Ne consegue un aumento dell’indebitamento e l’impossibilità generalizzata a operare investimenti, oltre a ripercussioni generali su tutto il settore agroalimentare (produzione, distribuzione, tecnici del settore, commercianti al dettaglio ecc.) e non da meno sui consumatori. Servono soluzioni per il breve, medio e lungo termine perché la sfida che ci attende per il futuro è davvero imponente”.

Al convegno interverranno: il Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, l’Onorevole Claudio Durigon, la consigliera provinciale Sara Norcia, delegata del Presidente della Provincia, il presidente Coldiretti Latina Denis Carnello, il presidente Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, il presidente CIA Latina Luca Zanarella e il presidente Codacons Latina Antonio Formiconi. Modererà l’incontro Mauro D’Arcangeli, direttore Confagricoltura Latina.

L’ingresso è libero e gratuito. Il convegno si inserisce nella programmazione culturale della Festa della Mietitura, organizzata con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.