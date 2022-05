Amazon apre un altro centro di distribuzione nel Lazio, annunciati 200 nuovi posti di lavoro

Amazon apre un altro centro di distribuzione nel Lazio, questa volta ad Ardea. Da oggi, lunedì 16 maggio, il magazzino è operativo e rappresenta il nono centro di distribuzione aperto da Amazon in tutta Italia. La struttura prevede la creazione di oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.

Il sito di Ardea è il terzo centro di distribuzione e l’ottava struttura aperta da Amazon nel Lazio, regione in cui l’azienda ha già creato circa 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda, infatti, ha già aperto un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma, due centri di distribuzione a Colleferro, in provincia di Roma, e a Passo Corese, in provincia di Rieti, e quattro depositi di smistamento situati a Pomezia, Roma Settecamini, Roma Magliana e Cisterna.

La nuova apertura

“Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare ad investire nel Paese con l’apertura del nostro nono centro di distribuzione in Italia - ha commentato Filippo Fulloni, responsabile del centro di distribuzione di Ardea -. Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo i 14mila dipendenti a tempo indeterminato a cui offriamo un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit fin dal primo giorno, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il Lazio si posizione al primo posto per numero di posti di lavoro creati da Amazon che oggi ammontano a oltre 3mila a cui si andranno ad aggiungere i dipendenti assunti nel nuovo centro di Ardea”.

Con questa nuova apertura, Amazon espande ulteriormente la sua rete logistica per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti, ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio “Logistica di Amazon”. “Siamo felici di essere qui oggi per l’apertura di un nuovo centro di distribuzione che si posiziona in un’area strategica per la nostra regione - ha dichiarato Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio - . Negli anni scorsi ho avuto modo di seguire le aperture degli altri centri Amazon nel Lazio ed ho riscontrato che si è trattato in tutti casi di scommesse vinte che testimoniano l’impegno dell’azienda nell’offrire opportunità lavorative di qualità. I 200 posti di lavoro a tempo indeterminato in 3 anni del centro di distribuzione di Ardea rappresentano una risposta molto importante per quest’area della regione che, con l’arrivo di nuovi insediamenti logistici, può ambire a divenire un punto chiave di collegamento tra nord e sud del Paese”.

“La presenza di Amazon sul nostro territorio, con un impianto 'amico dell'ambiente', ci fa particolarmente piacere. L'autosufficienza energetica, la sostenibilità e l'uso di tecnologie all'avanguardia, insieme all'investimento significativo in termini di posti di lavoro sul territorio di Ardea, ci convincono che una stretta collaborazione tra pubblico e privato sia un ottimo modo per combattere il degrado ambientale e favorire lo sviluppo economico” ha poi dichiarato il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

Il nuovo centro di distribuzione Amazon ad Ardea

“I dipendenti - spiegano da Amazon - sono assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso, tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come l’innovativo programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a € 8.000 in quattro anni”.

Il nuovo centro integra sistemi di risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale. “Nell’ambito dell’impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, il nuovo centro è stato progettato con massima attenzione al risparmio energetico con l’obiettivo di conseguire la certificazione Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con la valutazione “Excellent”. L’impianto di riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata degli ambienti sono gestiti da un sistema intelligente per l’utilizzo e la manutenzione dell’immobile (BMS – Building Management System) in grado di offrire agli operatori di magazzino un ambiente di lavoro confortevole e, allo stesso tempo, capace di ridurre i consumi energetici superflui. L’edificio è inoltre dotato di pannelli solari e i dipendenti potranno usufruire di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette”.