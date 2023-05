Amazon apre le proprie porte: come funziona il deposito di smistamento di Cisterna

Avviato ufficialmente nel novembre 2021, il deposito di smistamento Amazon a Cisterna ha aperto per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali nel corso di una visita della struttura che è stata guidata da Mario della Sala, regional director Amazon Logistics per il centro e sud Italia, e dal responsabile del deposito di smistamento, Saverio Spaziani, e a cui hanno partecipato il sindaco Valentino Mantini, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, e alcuni referenti di Retake.

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare ai residenti ad Anzio, Latina, Formia, Frosinone e nelle aree limitrofe. “Nel sito - è stato spiegato - Amazon ha creato 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 20. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto 104 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali. Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti”.

“Il deposito di Cisterna è uno dei quattro depositi di smistamento aperti da Amazon in regione, dove l’azienda ha già creato 3.200 posti di lavoro a tempo indeterminato. Questo centro risulta quindi assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel centro Italia. Siamo felici di poter accogliere qui le istituzioni e far vedere loro da vicino come lavoriamo - ha dichiarato Mario Della Sala -. In Amazon l’obiettivo non è solo quello di offrire un servizio efficiente ai nostri clienti, ma anche garantire ai nostri dipendenti e al personale dei nostri fornitori terzi un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

“Siamo qui al deposito di smistamento di Cisterna che ha iniziato la sua attività a novembre del 2021, quando le restrizioni imposte dalla pandemia ne hanno impedito l’inaugurazione – ha detto il sindaco di Cisterna Mantini –. Siamo ben felici che questo deposito abbia aperto le porte alle istituzioni e dunque alla nostra comunità che giova della collaborazione sinergica tra privato e pubblico. Il sito di Cisterna ha dato un segnale occupazionale importante, come pure l’impegno dei dipendenti nelle prossime attività di rigenerazione urbana con l’associazione Retake. Nei mesi scorsi abbiamo avviato un confronto con l’azienda sulla sicurezza stradale per l’inevitabile riflesso che il polo logistico ha sulla viabilità cittadina. Questa Amministrazione, inoltre, intende garantire il miglioramento delle condizioni delle arterie stradali in carico al Consorzio Industriale, affinché la sicurezza stradale resti al centro delle politiche per la nostra comunità”.

“Avere aziende che investono sui nostri territori è sempre una buona notizia. Siamo lieti, pertanto, che Amazon abbia aperto il quarto deposito di smistamento nella Regione Lazio e che lo abbia fatto in un’area strategica della nostra Regione. Creare nuovi posti di lavoro stabili in anni di crisi come quelli da cui proveniamo è un segnale positivo di ripresa che fa bene all’economia, incentiva la crescita e lo sviluppo locale, dà sollievo e sostegno alle famiglie. L’ auspicio è che sempre più aziende, come nel caso di Amazon, ritengano attrattivo il Lazio per importanti investimenti, con l’impegno come istituzione di rendere i processi amministrativi sempre più rapidi e snelli” ha dichiarato poi il presidente del Consiglio regionale Aurigemma.

Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake, ha commentato: “Con Amazon si è subito instaurata un’ottima sintonia. Insieme ai suoi dipendenti abbiamo organizzato numerosi eventi per restituire dignità a quegli spazi pubblici lasciati al degrado e all’incuria. Retake, da 13 anni, mira a coinvolgere istituzioni, cittadini e aziende per sensibilizzare su temi quali ambiente e rispetto per i beni comuni. Siamo profondamente convinti che la collaborazione sia uno degli ingredienti principali per portare avanti progetti sempre più grandi ed ambiziosi, anche a livello nazionale”.