L’appello di Acampora ai neo parlamentari: “Lavorare insieme per il rilancio di territorio e imprese”

“Lavorare in sinergia per il rilancio del territorio e delle imprese”: questo l’appello che Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, rivolge ai neoeletti parlamentari delle due province intervenendo dopo il voto del 25 settembre

“Nonostante il taglio dei parlamentari, le nostre province vantano una rappresentanza importante e qualificata. Ai senatori Claudio Fazzone, Claudio Durigon e Nicola Calandrini ed agli onorevoli Massimo Ruspandini, Nicola Ottaviani, Chiara Colosimo, Ilaria Fontana, Giovanna Miele e Sara Kelany va il mio personale augurio con la certezza che terranno a mente le priorità dei territori che rappresentano, in questo delicato momento storico. La Camera di Commercio, che è la ‘casa delle imprese e delle associazioni’, è pronta ad operare in sinergia per risolvere le principali criticità riscontrate da imprenditori e cittadini” ha detto Acampora.

“Lo scenario che stiamo affrontando, destabilizzato prima dalla pandemia e poi dal conflitto russo-ucraino - ha poi aggiunto il presidente -, richiede un intervento decisivo a supporto dell’intero tessuto produttivo sul quale pesano le ripercussioni economiche legate al rincaro delle materie prime ed al costo dell’energia. Vanno rafforzati gli interventi messi in campo anche per fronteggiare gli effetti del caro-carburante, soprattutto nel settore dei trasporti, senza dimenticare il comparto agricolo che è di assoluto rilievo nelle province di Frosinone e Latina poiché, con complessivi 680 milioni di euro di valore aggiunto, rappresenta oltre il 40% del valore aggiunto regionale e il 70% delle esportazioni laziali.

Occorrerà anche intercettare le risorse del Pnrr – prosegue Acampora - che andranno gestite per lo sviluppo dei territori e per attuare concretamente quella Transizione Energetica e Digitale del Paese per la quale come Camera di Commercio stiamo, ormai da tempo, lavorando al fianco delle nostre imprese”.?Poi, sull’Economia del Mare, dice: “In questo momento determinante per l’Italia e per il futuro dell’Economia del Mare, ribadiamo con forza e vigore quanto proposto e portato avanti con il Blue Forum Italia Network. Dal Summit è partita l’unanime richiesta di istituire un Ministero del mare, una richiesta che rivolgiamo al nuovo Governo”.

Da qui l’appello di Acampora ai nuovi parlamentari: “Questo è il momento di intervenire con tutti gli sforzi possibili per tutelare la nostra economia. Solo creando un proficuo dialogo tra politica, istituzioni, associazioni ed esponenti del panorama produttivo delle due province si potrà davvero lavorare concretamente per il rilancio dei nostri territori e per salvaguardare le nostre imprese. Come Camera di Commercio siamo pronti a fare la nostra parte, certi del vostro supporto”.