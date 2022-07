Mercato coperto: bando del Comune per l'assegnazione di due box

E' stato pubblicato dal Comune di Aprilia il bando per l'assegnazione di due box presso il mercato coperto comunale. Le assegnazioni della centrale area del mercato riguardano uno spazio con accesso esterno su via Degli Aranci e un box nei locali interni.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Terra ha approvato in giunta la determina numero 18 del 15 luglio per assegnare altri due dei 17 box a disposizione della struttura. Il provvedimento, rivolto al commercio e alle attività produttive del territorio, riguarda una concessione decennale dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del mercato di piazza delle Erbe. Il sindaco Antonio Terra e l’assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro esprimono soddisfazione per il completamento dell’iter delle assegnazioni degli spazi: “La struttura risale al tempo della Fondazione della Città di Aprilia - spiegano - ed è nostro obiettivo che la sua storia riemerga. Allo stesso tempo però vogliamo incentivare il lavoro e le attività del centro storico. Dopo questi mesi di difficoltà dovute alla pandemia, vogliamo aumentare la fruibilità degli spazi della struttura di piazza delle Erbe con benefici non solo per il ceto produttivo ma anche per i residenti e il tessuto sociale urbano. Un luogo dedicato al commercio e una struttura pienamente vivibile dalla comunità quale luogo di cultura come già sta accadendo da diverso tempo. Una struttura polivalente che sia punto di riferimento per la comunità".

Dopo il restyling di piazza delle Erbe, sarà il mercato coperto ad essere oggetto di un piano specifico di riqualificazione che vedrà al centro dell’intervento il ripristino della facciata originaria dell’antico mercato. I lavori riguarderanno l’apertura dei portici sul lato prospiciente la nuova piazza, con il ripristino degli archi originari. Il progetto prevede anche l’ampliamento dei bagni pubblici e la realizzazione di locali di servizio adibiti a deposito. A breve inoltre verrà utilizzato, sempre per il mercato coperto, un ulteriore finanziamento di 500 mila euro firmato Pnrr".