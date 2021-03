Come cambia la scelta del luogo in cui vivere con la pandemia? Lo studio su Aprilia

Come cambia la scelta del luogo in cui vivere con l’emergenza coronavirus? A questa domanda ha cercato di dare risposta l'ufficio studi del gruppo Tecnocasa che, partendo da uno studio presentato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla relazione tra la pandemia e l'attrattività di alcune cittadine, ha deciso di analizzare il mercato immobiliare di alcune di queste realtà.

“Alcune - viene spiegato - sono località di mare per le quali è stato determinante il desiderio di 'cambiare aria' emerso soprattutto dopo il primo lockdown, altre sono cittadine a misura d'uomo che hanno investito sui servizi e quindi sulla qualità della vita”. Tra quelli analizzati rientrano centri come Pesaro, Carpi, Imperia, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e il piccolo centro di Siziano.

E ttra le città con oltre 65 mila abitanti, l'ufficio studi di Tecnocasa si è soffermato anche sulla realtà di Aprilia. Infatti, secondo l’approfondimento pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Sole 24 Ore e dedicato ai centri in crescita, tra quelli più attrattivi e in grado di richiamare nuovi residenti c’è proprio il comune che si trova nel nord della provincia di Latina. In particolare Aprilia si è collocata al secondo posto nella classifica delle città con più di 65mila abitanti, con un tasso di attrattività tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (esclusi decessi e nuovi nati) tra i più marcati in rapporto alla popolazione residente: nel periodo preso in considerazione – quello compreso tra ottobre 2019 e ottobre 2020 – il tasso di attrattività calcolato per ogni 100 abitanti è stato dello 0,74%: tra le città di analoghe dimensioni soltanto Pesaro ha fatto meglio. Il saldo dei trasferimenti di residenza ammonta a 539.

E’ partendo da questi dati che l'ufficio studi di Tecnocasa ha analizzato la realtà di Aprilia, che ha tra i suoi punti forti la vicinanza ed i buoni collegamenti con Roma, Latina, i Castelli Romani e con località di mare come Nettuno ed Anzio. “La domanda è in crescita - viene spiegato -, sia in affitto sia in acquisto. I prezzi, più concorrenziali rispetto ad altre città, hanno determinato richieste. In centro città il parco immobiliare risale agli anni '60-'70 ed i prezzi oscillano da 800 euro al mq (da ristrutturare) a 1200 euro al mq (ristrutturate). Esistono poi delle soluzioni anni '90 e altre post 2000. Queste ultime si scambiano a 1800-2000 euro al mq. La domanda di affitto arriva prevalentemente da famiglie e da lavoratori fuori sede. Per un bilocale si spendono mediamente 400-450 euro al mese, per un trilocale da 500 a 550 euro al mese”.