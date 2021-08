Assicurazione auto, nel Lazio premi in calo in un anno. Latina la provincia dove si paga di più

E’ quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it; riduzione a due cifre in quasi tutte le province. In quella pontina di pagano quasi 500 euro

Nella provincia di Latina, come in tutto il Lazio, a luglio rispetto allo scorso anno sono scese le tariffe per l’assicurazione dell’auto, anche se il territorio pontino resta quello più caro di tutta la regione. Questi alcuni dei dati che emergono dallo studio dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it. Nel Lazio per assicurare un veicolo a quattro ruote a luglio occorrevano in media, 443,67 euro, vale a dire il 13,7% in meno rispetto ad un anno fa e, sostanzialmente, la stessa cifra rilevata a giugno. Un calo maggiore rispetto a quello registrato nell’intero Paese che si fissa sul 12,57% e che emerge dall’analisi di un campione di oltre 1.700.000 preventivi e relative quotazioni effettuati nel Lazio e raccolti da Facile.it nel corso dell’ultimo anno.

L’andamento provinciale

“Confrontando il costo medio Rc Auto di luglio 2021 con quello di luglio 2020 emerge un dato interessante: il calo dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutto il Lazio, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area, ad eccezione di Frosinone che, comunque, ha segnato un -8,57%” viene spigato attraverso una nota.

La provincia laziale che ha visto scendere in misura maggiore il prezzo dell’Rc Auto è stata quella di Roma dove, lo scorso mese, il premio medio era pari a 444,92 euro, in calo del 14,20% negli ultimi dodici mesi. Seguono nella graduatoria regionale la provincia di Rieti dove a luglio 2021 la diminuzione è stata del 12,03% su base annua, con un premio medio stabilizzatosi a 446,72 euro, e quella di Viterbo, dove il calo annuale è stato dell’11,90%, con un premio medio fermo a 369,18 euro, il più basso registrato nella regione. Chiudono la classifica la provincia di Latina, dove a luglio 2021 il prezzo è calato dell’11,47% rispetto a luglio 2020, stabilizzandosi a 493,58 euro, il premio più alto rilevato nel Lazio, e quella di Frosinone, area dove le tariffe medie sono diminuite negli ultimi dodici mesi “solo” dell’8,57% (392,89 euro).

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei premi medi registrati nel Lazio e le relative variazioni nei dodici mesi:

L'andamento nella provincia di Latina

Guardando la situazione nello specifico, le riduzioni maggiori sono state registrate in territori come Monte San Biagio (-36%) o Norma (-34); più basse quelle di Terracina (-1), Fondi (-4%), Cori (-5%) o Sperlonga (-6%) e Sermoneta (-6%). Ma ci sono realtà locali anche dove è stato registrato un aumento come Castelforte e Gaeta rispettivamente con un +13% ed un +8%. A Latina città riscontrata una riduzione del 14%. Le città più care sono invece quelle di Minturno con un un costo medio dei premi assicurativi pari a 571 euro, Sonnino con 558 euro, la stessa Castelforte con 552 euro ed Itri con 531 euro. Le meno care sono Priverno (393 euro), Sermoneta (407 euro) e Sperlonga (410). A Latina città si paga in media 490 euro.