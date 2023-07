"Attività produttive in festa”: la rassegna che esalta le eccellenze enogastronomiche pontine

"Attività produttive in festa”: questo il titolo della rassegna che si terrà ad agosto a Sabaudia. Una manifestazione che arricchisce il programma degli eventi dell’estate nella città delle dune pensata per esaltare le eccellenze enogastronimiche locali.

La prima edizione è in programma dal 19 al 21 agosto, promossa dall’Amministrazione Mosca e sostenuta con entusiasmo dell'Associazione commercianti. Viale Umberto Primo diventerà così il punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche pontine; i visitatori avranno l'opportunità di deliziare il palato con i sapori autentici e le prelibatezze locali. Ma non è tutto: nella suggestiva Corte comunale, verrà allestita un’esposizione dedicata agli amanti del mare e della nautica, e per rendere ancora più coinvolgenti le tre serate di musica e divertimento, Piazza del comune ospiterà emozionanti spettacoli dal vivo, tutti gratuiti.

Il 19 agosto, alle 21:30, saliranno sul palco gli Easy Skankers, un gruppo locale che con la sua musica farà scatenare il pubblico presente: la sera successiva, sempre a partire dalle 21:30, sarà la volta di due grandi protagonisti del cabaret italiano: Lembo e Laurenti, noti per le loro brillanti partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e ad altre trasmissioni di cabaret, che regaleranno al pubblico una serata di risate e spettacolo di altissima qualità. Ma il clou dell'intero evento arriverà il 21 agosto con l'attesissimo concerto gratuito di Alex Britti. Un grande artista, amato da un vasto pubblico, si esibirà in uno show imperdibile che manderà in delirio la piazza di Sabaudia.

“Una tre giorni straordinaria grazie all'impegno e alla dedizione dell'Amministrazione comunale di Sabaudia, al consigliere delegato alle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli e all’Associazione commercianti - commentano dal Comune -. I piccoli imprenditori locali hanno abbracciato l'evento con grande impegno e passione. La collaborazione tra settore pubblico e privato è la chiave del successo di Sabaudia, dimostrando come sia possibile raggiungere grandi risultati quando si lavora insieme per un obiettivo comune. Il loro instancabile lavoro e la loro visione lungimirante renderanno possibile la realizzazione di questa eccezionale manifestazione. L’Amministrazione comunale, grazie alla passione per il territorio e alla determinazione nel voler promuovere le eccellenze locali, si sta impegnando al massimo per trasformare Sabaudia in meta ambita per i turisti, pronti a vivere esperienze uniche all'insegna della cultura, dell'enogastronomia e dell’intrattenimento".