Behome apre a Latina. Dal 19 luglio 10 giorni di sconti speciali

BEHOME apre una filiale a Latina: dal 19 luglio si potranno trovare nello show room di via del Lido, presso Chateau d’Ax, idee di arredamento per la casa del brand la cui missione è offrire ai clienti mobili e complementi d'arredo di alta qualità a prezzi scontati, combinando eleganza, funzionalità e stile contemporaneo.

Con questa nuova apertura sono ben 11 i negozi BEHOME su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un gruppo in costante crescita che si conferma ormai leader nel settore dell’arredamento. Un marchio completamente Made in Italy che si distingue per la professionalità, l’innovazione e la qualità di servizi e articoli. Caratteristiche confermate dalla certificazione ISO 9001 che attesta BEHOME per l'eccellenza del sistema di gestione della qualità.

"La qualità dei nostri prodotti è la nostra priorità assoluta", afferma l’amministratore del gruppo BEHOME. "Vogliamo che ogni cliente sia sicuro di acquistare mobili che non solo siano belli e funzionali, ma che durino nel tempo. Non vediamo l'ora di poter offrire anche ai nostri clienti della regione Lazio un’esperienza di acquisto ancora migliore, con prodotti di alta qualità e un servizio impeccabile" e continua "Siamo entusiasti di continuare a crescere e a migliorare, offrendo soluzioni d’arredo che trasformano ogni casa in un luogo unico e speciale".

Un evento esclusivo per festeggiare la nuova apertura

Dal 19 al 28 luglio un’atmosfera festosa accoglierà i clienti: infatti BEHOME per promuovere questa nuova apertura offre 10 giorni di sconti speciali e sorprese per tutti. I clienti potranno beneficiare di sconti speciali su una vasta gamma di mobili e complementi d’arredo. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati nel medesimo periodo, il trasporto e il montaggio saranno completamente gratuiti!

Il nuovo show room di Latina

In via del Lido 41 si potranno visitare ben due piani di esposizione: una vasta selezione di arredi per ogni ambiente della casa, dai soggiorni alle cucine, dalle camere da letto con armadi, cabine armadio e gruppo letto, alle camerette, tavoli e sedie, pareti bagno e pareti lavanderia. Uno show room del tutto nuovo e pensato per rendere semplice e piacevole l’acquisto. Ad accogliere i clienti consulenti ed esperti interior designer che aiuteranno a progettare soluzioni su misura per ogni spazio abitativo. Inoltre, sarà disponibile un servizio di finanziamento a interessi zero per rendere ancora più accessibile l'acquisto dei mobili desiderati.

Non resta che visitare BEHOME a Latina e avvalersi degli sconti e le offerte speciali valide fino al 28 luglio.