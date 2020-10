Camera di Commercio Frosinone-Latina: Giovanni Acampora eletto presidente

E’ stato eletto il primo presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, è il pontino Giovanni Acampora. L’elezione questa mattina nel corso della seconda seduta del Consiglio che si è insediato lo scorso 7 ottobre. L’attuale presidente di Confcommercio Lazio Sud Acampora, e candidato in extremis, ha ottenuto 20 voti superando il ciociaro Marcello Pigliacelli, in quota Unindustria e a capo della Cciaa di Frosinone prima dell’accorpamento

“Sono orgoglioso per questa elezione e consapevole di avere una grande responsabilità: pensare a ciò che si può fare per tutte le aziende, in un contesto di economia reale ancora debole e incerto – ha dichiarato Acampora - Sono pronto a lavorare insieme a consiglio e giunta, organi direttivi coesi e rappresentativi di tutti i territori e delle associazioni di rappresentanza, per fare della Camera di Commercio di Frosinone-Latina un interlocutore forte e credibile, sia nel rapporto con la Regione sia in ambito italiano ed internazionale.

Ringrazio i membri del Consiglio camerale per la fiducia dimostratami - ha aggiunto - ed è con responsabilità e il massimo impegno che assumo questo incarico con l’obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e diverso mondo delle nostre imprese. Un compito non facile quello di valorizzare i caratteri distintivi dei nostri due territori e al contempo guardare al futuro, impegnandosi a fare ciò che è meglio nell’interesse del sistema economico pluriterritoriale.”

Il presidente, per legge, è chiamato a rappresentare l’Ente nei confronti di ogni altro soggetto pubblico o privato, a promuovere e tutelare l'immagine e l'attività del sistema delle imprese e dell'economia del territorio, a convocare e presiedere Consiglio e Giunta ed a indirizzare e promuovere l'attività camerale nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.

Il Consiglio si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per l'elezione della Giunta.