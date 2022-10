Cinquant'anni della Cna, Acampora: "Guardare al futuro con coraggio"

La Camera di Commercio di Frosinone- Latina ha partecipato alla celebrazione dei 50 anni dalla fondazione della Cna. Fra i presenti il presidente Giovanni Acampora e il segretario generale della Camera di Commercio Pietro Viscusi. “Il tema conduttore scelto per le celebrazioni del 50° anniversario della Cna è il coraggio - ha sottolineato Acampora - Una scelta saggia perché, in questo particolare momento storico, per guardare al futuro con ottimismo, c’è davvero bisogno di coraggio ma anche di essere uniti per far fronte a tutte le difficoltà alle quali è chiamato a rispondere il nostro tessuto economico e produttivo. Per questo, come Camera di Commercio, non abbiamo voluto far mancare la nostra presenza oggi”.

“I 50 anni di Cna rappresentano un traguardo importante – ha proseguito il presidente della Camera di Commercio - un impegno costante al fianco delle imprese, soprattutto in questo periodo gravato prima dalla pandemia e poi dalla crisi dettata dall’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. La sopravvivenza delle piccole e medie Imprese, che sono il motore dell’economia dei nostri territori, mai come ora è messa a dura prova. Per questo oggi è il momento di operare in sinergia di unire le forze, per trovare soluzioni concrete che ci consentano di uscire dalla crisi. I nostri imprenditori, come sottolineato nel corso di questo appuntamento, stanno dimostrando una notevole capacità di resistere, con coraggio, passione e testardaggine. Dobbiamo essere al loro fianco, compatti al fianco delle imprese. In quest’ottica, una grande testimonianza è data dalla Camera di Commercio che ha attivato un’importante sinergia con la Cna Frosinone rappresentata in giunta da Giovanni Proia. Raccogliendo le istanze di tutti i nostri imprenditori, di ogni settore produttivo, potremmo avere la forza di avanzare proposte al nuovo Governo. Ma occorre agire in fretta, uniti e con coraggio”.