"Per far bene per tutti" verso la programmazione: la Camera di Commercio ospita il primo degli incontri della Regione

Si è svolto questo pomeriggio, nella sede di Frosinone della Camera di Commercio, il primo degli incontri previsti sul territorio verso la nuova programmazione 2021/2027 “Per far bene, per tutti”. La conferenza è stata un’occasione per discutere di sviluppo sostenibile e di incremento delle politiche attive del territorio, importanti per il futuro economico del basso Lazio. Sono intervenuti il presidente e il vice presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e Daniele Leodori; il presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina Giovanni Acampora; l’assessore allo sviluppo Economico Paolo Orneli; i consiglieri regionali Sara Battisti e Mauro Buschini; il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori; la direttrice generale della Regione Lazio Wanda D’Ercole infine, Tiziana Peducci dell’Autorità di Gestione del Fesr e Elisabetta Longo dell’Autorità di Gestione del Fse+.

A dare il benvenuto ai presenti il presidente Acampora: “Sono onorato che questo primo incontro si tenga qui – spiega in apertura della conferenza - perché la Camera di Commercio è la casa delle imprese, in questo momento storico drammatico è il momento di lavorare “pancia a terra” per sostenere con concretezza le aziende. Sono reduce, questa mattina, da un’audizione parlamentare importante sul decreto legge sull’energia, in fase di conversione (D.L. 1^ marzo 2022, n. 17 - misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali). Una misura importantissima che intende offrire una ulteriore risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali che hanno fatto impennare, in questi ultimi mesi, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato".

La conferenza si è incentrata su tre argomenti principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale, temi che articolano il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Lazio riparte con una nuova stagione di investimenti, per una regione più verde, più intelligente, più sicura e più vicina ai cittadini. A questo incontro ne seguiranno altri, dai contenuti informativi, relativi all’impiego dei fondi messi a disposizione delle provincie laziali: il 21 marzo a Viterbo; il 29 marzo a Rieti; il 4 aprile a Latina. L’evento finale sarà a Roma il 13 maggio".