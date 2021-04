Mercato immobiliare, affitti a due velocità: prezzi stabili a Latina e in aumento in provincia

Come sta vivendo questo inizio del 2021 il mercato immobiliare nel Lazio? Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it, che ha analizzato l'andamento del primo trimestre, il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita, rispetto allo scorso trimestre, è aumentato dell’1,1%, in diminuzione invece i costi delle locazioni (-0,8%). A fronte di queste variazioni, emerge dall’analisi, che per acquistare una casa nel Lazio sono necessari in media 2.653 euro al metro quadro, mentre per l'affitto ne servono 13,1 euro/mq. Una realtà che si diversifica guardando ai capoluoghi di regione.

Per quanto riguarda le locazioni si nota una maggiore vivacità con prezzi e trend molto diversi tra loro. Se a Frosinone la situazione è stabile sia in città che in provincia, a Latina si registra un mercato delle locazioni a due velocità diverse: stabile in città e in netto aumento in provincia (+7,3%) tanto che i costi qui superano, seppur di poco, quelli richiesti nel capoluogo. Al contrario Rieti (-6,6%) e Roma (-1,4%) registrano un mercato in sofferenza in città e stabile in provincia. Mentre chi vuole affittare casa in provincia di Frosinone può godere dei prezzi più bassi di tutta la regione: qui infatti si spendono in media 5,5 euro/mq.

Per quanto riguarda, invece, il comparto compravendite, spiega Immobiliare.it, emerge la sofferenza dei costi in provincia e la relativa stabilità o addirittura crescita in città. Esemplare il caso di Viterbo: se in città i costi crescono dell'1,8%, in provincia invece perdono quasi 3 punti percentuali portando le richieste di chi vende casa a 929 euro/mq. Più stabile Roma, che in città registra una sostanziale stabilita' (+0,9%) con prezzi medi irraggiungibili per gli altri capoluoghi di provincia (3.294 euro/mq) e in provincia sostiene un calo molto contenuto (-0,3%) negli ultimi tre mesi.