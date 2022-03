Case, aumentano i prezzi degli affitti: +12,6% in provincia di Latina a febbraio

Aumentano i prezzi degli affitti delle case e la provincia di Latina è una di quelle in cui questo andamento nel mese di febbraio è stato più evidente. E’ questo uno dei dati che emergono dall'ultimo indice sui prezzi elaborato da idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico. In tutto il Paese nel mese che ci siamo appena lasciati dietro le spalle, gli affitti hanno fatto segnare un balzo dell'1,5% a febbraio - mentre l'aumento interannuale è del 3% - segnale “che le locazioni ormai abbiano imboccato a pieno ritmo il trend rialzista che si era visto prima della pandemia”. Il prezzo medio per il mercato degli affitti sale in Italia all'11,1%.

Lazio tra le regioni più care

Dando uno sguardo a livello regionale, secondo quanto emerge dal report, il prezzo medio delle locazioni è in salita in 18 regioni su 20, con il Friuli-Venezia Giulia che segna un rimbalzo pari al 13,4%, ma la volatilità dei valori in quest’area, spiegano da idealista, va ricondotta alla carenza di case disponibili, che produce oscillazioni forti sul mercato da un mese all'altro. Andamenti molto positivi anche in Basilicata (4,4%), Emilia-Romagna (4,1%) e Toscana (4%), mentre le uniche due regioni che un segno meno sono il Trentino-Alto Adige (-2,5%) ed il Piemonte (-0,6%). La Lombardia è la regione più cara (15,3 euro/m2), seguita da Toscana (13,4 euro/m2), Valle d'Aosta (13,2 euro/m2), Friuli-Venezia Giulia e Lazio, entrambe con un valore al metro quadro pari a 12,2 euro. La regione più economica dove affittare una casa è invece il Molise (5,3 euro/m2), che precede Calabria (6 euro/m2) e Basilicata (6,5 euro/m2).

Affitti in aumento anche in provincia di Latina

La tendenza provinciale dei canoni di locazione vede una netta prevalenza di aree in aumento, 81 nel mese di febbraio, con Udine (26,2%), Massa-Carrara (18,5%), Lucca (16,2%), Latina (12,6%) e Belluno (12,2%) a trainare l'andamento positivo. Barletta-Andria-Trani (-10,2%), Vibo Valentia (-7,6%), Avellino (-7%), Rimini (4,6%) e Grosseto (-4,4%) guidano invece la classifica delle altre 21 province in terreno negativo. La provincia più cara con 21,2 euro mensili è Ravenna, seguita da Lucca (21,1 euro/m²), Udine (18,9 euro/m²), Milano (18,5 euro/m²) e Rimini (18,2 euro/m²); quella più economica è invece Caltanissetta (4,4 euro/m²) davanti ad Avellino (4,7 euro/m²), Enna (5,2 euro/m²), Potenza e Biella, entrambe a quota 5,3 euro al metro quadro.

La situazione nei capoluoghi italiani

Per quanto riguarda i capoluoghi gli aumenti più alti sono a Bologna (4,9%), Milano (2,6%) e Palermo (2,1%), mentre rialzi più contenuti si registrano a Firenze (0,8%). Prezzi di affitto stabili a Napoli e Torino. Il capoluogo che è cresciuto maggiormente a febbraio è Prato (6,9%), seguito da Parma (6,3%), Padova (5,7%), Ragusa (5,6%) e Lecco (5,2%). I mercati cittadini in saldo negativo sono Avellino (-6%), Agrigento (-4,8%), Benevento (-3,8%), Ferrara (-3%) e Verona (-2,9%). Milano si conferma anche a febbraio la città più cara con una media di 20 euro mensili, seguita da Firenze (15,6 euro/m²), Bologna (15,4 euro/m²), Venezia (15 euro/m²) e Roma (13,3 euro/m²). Nella parte più bassa della classifica troviamo Vibo Valentia e Agrigento (4,7 euro/m²), le città più economiche per l'affitto, precedute da Reggio Calabria (4,8 euro/m²), Cosenza e Catanzaro, entrambe con un canone di locazione medio pari a 5 euro al metro quadro.