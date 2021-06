Panorama verso la chiusura, il sindacato prepara la mobilitazione generale per salvare i posti di lavoro

Il conto alla rovescia per la chiusura definitiva di Panorama di Latina è partito: l’ipermercato del centro commerciale Latina Fiori chiuderà infatti i battenti il 31 luglio prossimo e ieri sera, 22 giugno, proprio davanti al centro si è tenuta un’assemblea dei dipendenti alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati di categoria Uiltucs, Filcams Cgil e Fisascat Cisl. Ma questa è soltanto la prima di una serie di iniziative per salvare i posti di lavoro: il sindacato sta infatti preparando una grande mobilitazione affinché si raggiunga un’intesa per la tutela di tutti.

“Dopo decenni – spiega il segretario provinciale della Cisl Roberto Cecere - Panorama chiude i battenti. Questa è una nuova tegola che si abbatte sull’economia della città di Latina. Cgil Cisl Uil fanno appello alle istituzioni, al Prefetto, per salvare i 74 posti di lavoro, decapitati dalla società con una comunicazione secca: si chiude. E nel frattempo il sindacato confederale prepara una grande mobilitazione affinché si raggiunga un accordo per la tutela dei lavoratori”.