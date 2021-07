Panorama, i lavoratori scendono in strada per protestare contro la chiusura dell'ipermercato

Sciopero questa mattina, 9 luglio dei lavoratori dell'ipermercato Pam Panorama, organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. A partire dalle 10 lavoratori hanno protestato contro la decisione dell’imminente chiusura del punto vendita di Latina, in programma per il prossimo 31 luglio. Il corteo e? partito dal gazebo antistante Latina Fiori e si e? spostato fino in via Tiberio, dove aveva sede l’incontro tra parte datoriale e parti sociali. Sono ben 74 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro.

Presenti i segretari generali delle tre sigle sindacali, Marco Capparelli per la Filcams Cgil, Claudia Baroncini per la Fisascat Cisl e Gianfranco Cartisano per la Uiltucs Uil. "Oggi incontriamo la direzione del personale di Pam Panorama per discutere e provare a trovare una soluzione per un piano sociale vista l'imminente chiusura del punto vendita di Latina, ormai decisa per il 31 luglio - ha dichiarato il segretario della Fisascat Cisl Claudia Baroncini, che ha poi proseguito - Intanto si e? aperto un tavolo al Ministero per discutere della cassa integrazione per cessazione: l'obiettivo e? quello di riuscire a dare un sostegno ulteriore ai lavoratori, visto che perderanno a breve il loro posto. Tratteremo una possibile ricollocazione in altre realtà".