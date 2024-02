Grande successo per il Consorzio AgroPontino al Berlin Fruit Logistica

Si è conclusa l’edizione 2024 del Berlin Fruit Logistica con un grande successo del Consorzio AgroPontino che, con il suo enorme padiglione, è stato tra i protagonisti della fiera dedicata al comparto agroalimentare.

Un successo che arriva a compimento del grande lavoro svolto dal 2017 dalla BCC dell’Agro Pontino dapprima per promuovere la nascita del Consorzio e poi per farlo camminare con le proprie gambe. Un duro lavoro che ha visto intessere relazioni, rapporti commerciali con nuove fette di mercato e con la politica. Infatti quest’anno al Berlin Fruit Logistica il Consorzio AgroPontino è stato affiancato da partner istituzionali importanti come Confcooperative, Fedagri Pesca, Agri Rete, Agenzia Arsial della Regione Lazio.

Tra gli stand più grandi, oltre 350 metri quadrati, quello del Consorzio AgroPontino oltre a essere una vetrina dei prodotti locali, è stato luogo di incontro e confronto per tutti gli operatori del settore su importanti temi di grande attualità: come quello degli imballaggi, che sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso in vista dell’esito del trilogo in chiave europea tra i co-legislatori comunitari, che si prefigge lo scopo di verificare le criticità e specificità del comparto quarta gamma da salvaguardare; o come quello sul nuovo regime degli interventi settoriali, un confronto a tutto campo con le OP sugli aiuti al comparto ortofrutticolo; o – infine – una tavola rotonda sull’uva da tavola pugliese.

Le varie attività del Consorzio AgroPontino e il loro successo hanno attirato l’attenzione delle maggiori cariche di Stato, come il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha osservato come “L’esperienza AgroPontino possa essere replicabile anche in altre parti d’Italia perché vincente non solo per le peculiarità del progetto, ma anche per la felice combinazione che ha visto collaborare il credito buono, quello del Credito Cooperativo, vale a dire le banche che reinvestono sul territorio, con la filiera produttiva. Un rapporto sano a tutto vantaggio dell’economia e della qualità agroalimentare locale”.

In un periodo così complesso per la filiera agroalimentare è importante continuare a lavorare in questa direzione “Oggi più che in passato – ribadisce il Presidente del Consorzio Maurizio Manfrin – occorre pensare fuori dagli schemi, anche perché, soprattutto negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Diventa necessario, dunque, al fine di costruire progetti imprenditoriali credibili, anche in agricoltura, considerare dinamiche e scenari che prima erano del tutto inesistenti. Per quanto riguarda il Consorzio AgroPontino, ritengo che la prima parte della sfida sia stata vinta. Abbiamo numeri importanti e in crescita, ma adesso è necessario effettuare un salto verso una sempre maggiore azione cooperativa che incida in termini di relazioni commerciali e politica. Il Consorzio, può essere una casa comune sempre più grande e aperta a tutti. E noi dobbiamo essere bravi come gli alpinisti: sguardo al cielo e piedi per terra”.

Un esempio positivo sul quale continuare a lavorare, infatti il Consorzio nato ufficialmente nel 2023, ma in attività dal 2017 grazie alla spinta all’aggregazione della Banca di Credito Cooperativo, è riuscito a unire i vari produttori raccogliendo le loro richieste ed esigenze, dando vita a un organismo che promuove in maniera attiva e dinamica la filiera agroalimentare locale. A oggi infatti il Consorzio AgroPontino, cui Presidente è Maurizio Manfrin, con vicepresidenti Salvatore Liotti e Daniele Nocera, sviluppa numeri sempre più elevati: 24 cooperative per un fatturato (2022) pari a 286.498.800,44 euro (+4% sull’anno precedente); 574 soci conferitori; 2.716 dipendenti diretti; 3.750 ettari di superficie coltivabile. Importante dunque continuare a promuovere in Italia e in contesti sempre maggiori il Marchio Agro Pontino.