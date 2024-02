Il Consorzio AgroPontino al Berlin Fruit Logistica 2024

I prodotti della filiera pontina saranno in vetrina presso il più importante salone internazionale del comparto ortofrutticolo: dal 7 al 9 febbraio il Consorzio Agroalimentare AgroPontino sarà presente al Berlin Fruit Logistica 2024.

Non è la prima volta che il Consorzio partecipa all’importante fiera, ma quest’anno si avrà lo stand più grande di sempre con una superficie di oltre 350 metri quadrati, collocata nel cuore del quartiere fieristico (Hall 6.2 - A20), punto nevralgico dei paesi del Mediterraneo ed europei. A Berlino saranno presenti ben 17 marchi, in rappresentanza di altrettante linee di produzione e di 14 cooperative (su 24 che fanno parte del consorzio) e si terranno una serie di iniziative organizzate presso l’area convegni posta all’interno dello stand pontino.

Il tutto è stato reso possibile dalla partnership con la BCC dell’Agro Pontino, vero e proprio elemento propulsore di questa alleanza territoriale, e della Confcooperative e non fa che confermare la crescita costante del Consorzio stesso.

Il Consorzio agroalimentare Agro Pontino, viene costituto ufficialmente a gennaio 2023, ma già dal 2017 le attività sono operative coordinate sotto l’impulso della BCC dell’Agro Pontino. La Banca di Credito Cooperativo, infatti, con una visione e lungimiranza unica, ha fatto da collettore fra i diversi produttori raccogliendo le richieste che arrivavano dal territorio: dare vita a un organismo che fosse capace di promuovere in maniera concreta la filiera agroalimentare locale; un percorso condiviso in grado di posizionare il Marchio Agro Pontino, in contesti sempre più grandi e internazionali.

Era solo l’anno scorso in occasione del Berlin Fruit Logistica 2023, quando è stato varato ufficialmente il progetto del Consorzio Agroalimentare AgroPontino che oggi è una vera e propria economia in movimento, con i suoi oltre 286 milioni di euro di fatturato sviluppati dalle 24 cooperative che contano 574 soci, oltre 2700 dipendenti e lavorano terreni per 3750 ettari.

“Credo che il traguardo raggiunto dal Consorzio sia un esempio concreto di collaborazione allo stato puro – commenta il Presidente Maurizio Manfrin – La bravura delle cooperative è stata quella di credere alla visione di un progetto comune che potesse essere il vero veicolo di promozione del ‘Made in Agro Pontino’. La grandezza del Consorzio sta nel conservare e rispettare le singole individualità e le singole propensioni imprenditoriali. La combinazione è vincente per poter affrontare le nuove sfide all’interno di mercati sempre più complessi e globali. La ricetta della nostra filiera sarà solo e soltanto una: rispetto degli elevati standard di qualità. È questo che può fare la differenza”.

A Berlino, saranno presenti 14 delle 24 cooperative che compongono il Consorzio. Diciassette i marchi e le linee di produzione in esposizione: Agrieuropa, Che Orto, Agritalia, Coop Palma, COP, Cortese, Cortese Bio, Di Girolamo Gianni, Serendipity, La Favetta, La Terra degli orti, Mediana, Orti del sole, Orto di campo, Pontinatura, Sotea, Zeoli.

Sarà possibile seguire le varie attività durante la fiera di Berlino nel sito AreaPontina, dove si potranno trovare news in italiano, tedesco e inglese, oltre che video e gallerie fotografiche.