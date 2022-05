Contratto Cisal-Uspi e giornalismo online: Cdr a confronto

Dando seguito a una reciproca volontà di conoscenza, di recente il comitato di redazione delle testate del gruppo Citynews e quello di Fanpage hanno avuto la prima occasione di confronto.

All’ordine del giorno il contratto nazionale Cisal-Uspi nel contesto attuale del giornalismo online, partendo da una riflessione sulle dinamiche che hanno portato alla disdetta da parte di Fnsi del precedente accordo sul quale era stata costruita una mediazione tra parte sindacale e gli editori.

I due Cdr, che insieme rappresentano circa 500 tra giornalisti, fotografi, videomaker, assunti e con rapporti di collaborazione, hanno condiviso la necessità di rendere più forte e riconoscibile la voce di coloro che, con impegno e sacrificio, garantiscono con continuità il diritto a un'informazione libera e professionale, con particolare attenzione a quella di prossimità.

Si ritiene indispensabile cercare un’interlocuzione con un rinnovato protagonismo sindacale disposto ad assumersi la responsabilità di discutere senza preconcetti il presente e il futuro del giornalismo online, che non può essere considerato nel migliore dei casi ancillare a quello della carta stampata, e delle cui peculiarità va tenuto conto per evitare di omologare contesti basati su logiche produttive differenti, correndo il rischio di ragionare in base a una concezione squisitamente conservativa.

Avvertiamo l’esigenza di consolidare il presente in termini di diritti, retribuzioni e welfare, nell'ottica di strutturare una maggiore consapevolezza nelle colleghe e nei colleghi dei nostri comparti redazionali, oltre a determinare maggiori garanzie per il futuro, non essendo più disposti ad assistere passivamente a partite che si giocano sopra le nostre teste. Abbiamo riscontrato una sintonia totale nella volontà di uscire da una condizione di isolamento che ci esclude, di fatto, dal dibattito pubblico sullo stato del settore di cui facciamo parte.

Questo confronto tra Cdr proseguirà con il proposito di creare un coordinamento permanente, nell’auspicio che anche i rappresentanti di altri gruppi e testate vogliano associarsi per alimentare un dibattito che, in questo momento, pare totalmente assente e che invece riteniamo necessario porre in cima all'agenda delle priorità. Ha a che fare con la vita delle persone, la rispettabilità di professioniste e professionisti, la nostra dignità.