Acquisizione ufficiale per Corden Pharma: subentra Kavis Pharma

I sindacati lo avevano annunciato nei giorni scorsi senza però rendere noto il nome del nuovo acquirente: dopo anni di crisi la vertenza Corden Pharma arriva a una svolta. Ora la cessione aziendale è ufficiale e ufficiale è anche il nome del nuovo acquirente dello stabilimento di Sermoneta che impiega 360 lavoratori.

Kavis Pharma Holding, società del gruppo Extrovis attiva al livello globale nel settore farmaceutico, ha infatti acquistato l'intero capitale sociale di Corden Pharma Latina. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri, 25 maggio. Lca, con un team guidato da Marina Rosito e composto da Claudia Barone e Giuseppe Notari per gli aspetti corporat e con un team guidato da Andrea Carreri e composto da Anastasia Pallagrosi per gli aspetti golden power - si legge in una nota - ha assistito l’acquirente Kavis Pharma. Lo studio Schultze & Braun, con Alessandro Honert, ha assistito il venditore, Financière Victoire".

"Con l’acquisizione di Corden Pharma - si legge ancora nel comunicato ufficiale - il gruppo Extrovis si propone di rafforzare la propria capacità produttiva europea con l’obiettivo di creare un’azienda farmaceutica integrata e operante a livello globale. A sua volta, Corden Pharma Latina potrà rafforzare la propria presenza sul mercato beneficiando delle sinergie commerciali derivanti dall’appartenenza al gruppo Extrovis".

Janos Vaczi, amministratore delegato del Gruppo Extrovis, assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Corden.