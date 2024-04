Procedimento Antitrust a carico di Enel Energia, decine di segnalazioni anche in provincia di Latina

Mancato recapito agli utenti delle condizioni economiche di rinnovo dei contratti di gas e luce. Confconsumatori chiede di intervenire sul procedimento avviato dall'Antitrust a carico di Enel Energia.

Attraverso i suoi sportelli territoriali e online Confconsumatori ha ricevuto le segnalazioni di oltre 500 famiglie alle prese con bollette energetiche che in poco tempo sono quadruplicate Si chiede inoltre all’Autorità per la concorrenza e il mercato di ampliare l’indagine anche relativamente alla mancata consegna delle lettere, contenenti il rinnovo contrattuale e la variazione unilateriale dei costi di energia e gas, che l’azienda asserisce di aver inviato per posta ordinaria ma che i cittadini non hanno mai ricevuto.

Il caso riguarda anche decine di utenti della provincia di Latina serviti da Enel Energia, che si sono imbattuti in aumenti spropositati e in bollette anche di migliaia di euro. La situazione dunque è monitorata anche sul territorio pontino e l'associazione in difesa dei consumatori sta inoltrando reclami e richieste di conciliazione. "Confconsumatori - spiega l'avvocato Franco Conte, responsabile della Confconsumatori di Latina - invita tutti coloro che lamentano casi simili a rivolgersi all'associazione attraverso i suoi sportelli territoriali, per valutare ogni ulteriori iniziativa dinanzi all'Antitrust e alla giustizia ordinaria. Confconsumatori confida comunque che l'Enel Energia, azienda che fornisce un servizio essenziale alla collettività, voglia rivalutare la propria posizione e restituire spontaneamente ad ogni singolo utente quanto viene contestato, rammentando l'inevitabile funzione sociale che un simile colosso non può non esercitare rispetto ai consumatori".