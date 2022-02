Il saluto

Il direttore di Federlazio Latina va in pensione, in una lettera i saluti di Claudio Malagola

Per sopraggiunti limiti di età il prossimo 1° marzo concluderà il suo percorso lavorativo. Presto un nuovo direttore; Malagola: “Nessuno stop quindi ma, anzi, uno slancio in avanti per il raggiungimento di nuovi traguardi”