Golden Arch Award: Amedeo Avenale uno dei migliori franchisee McDonald’s al mondo

Quest’anno il Golden Arch Award è stato assegnato a Amedeo Avenale, figlio di un’antica famiglia di ristoratori romani e licenziatario di 8 ristoranti McDonald’s situati nelle province di Roma e Latina.

La storia che lega Amedeo Avenale a McDonald’s ha avuto inizio nel 1986, quando ha cominciato a soli 20 anni a lavorare come Crew, all’inizio dell’avventura McDonald’s in Italia, nel primo ristorante aperto nella Penisola: il McDonald’s di Piazza di Spagna a Roma. Dopo soli 3 anni diventa store manager, aggiungendo al ristorante di Piazza di Spagna anche quello di Piazza Luigi Sturzo, dove rimane fino al 1995 prima di diventare Supervisore di tutti i ristoranti di Roma. Nel 1996 viene promosso General Manager della regione Toscana, occupandosi della conversione del gruppo Burghy acquisito da McDonald’s. Nel 1999 diventa Operation Coordinator Area Centro Nord Italia con responsabilità di 155 ristoranti McDonald’s. Nei primi anni 2000, con l’apertura di McDonald’s Aprilia Vallelata e McDonald’s Aprilia Pontina, Avenale diventa licenziatario e continua il suo percorso di crescita nel sistema fino ad arrivare, oggi, all’assegnazione del riconoscimento che sancisce una carriera ultratrentennale fatta di passione, impegno e merito.

Il premio Golden Arch è il più alto riconoscimento per un licenziatario McDonald’s, assegnato ogni anno a non più di 40 franchisee in tutto il mondo. Si tratta di coloro che non solo hanno ottenuto i migliori giudizi su diversi parametri che riguardano la gestione dei ristoranti e dei propri dipendenti, ma che incarnano al meglio anche i valori di McDonald’s. Nel sistema McDonald’s, Avenale è conosciuto per l’attenzione costante al cliente da parte di tutto il suo staff, per l’eccellenza operativa, la passione con cui abbraccia tutte le innovazioni all’interno dei ristoranti e per la centralità dei suoi ristoranti nel territorio e nella comunità in cui opera. “

Sono estremamente orgoglioso di questo riconoscimento. – ha dichiarato Amedeo Avenale, licenziatario McDonald’s Italia – Sono grato a chi mi ha accompagnato in questo incredibile percorso che mi ha visto crescere nella famiglia McDonald’s; dalle prime esperienze nei ristoranti fino ad arrivare al ruolo di licenziatario. Una storia fatta di passione e dedizione, mia e delle 320 persone con cui lavoro quotidianamente, mossa dal desiderio di migliorare costantemente l’esperienza dei nostri clienti. Lavoro oggi con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia del mio primo giorno, cercando di trasmettere alla mia squadra i valori che hanno alimentato me in tutti questi anni: attenzione alla persona, meritocrazia e resilienza”.

Spronato dalla sua carriera ha continuato a coltivare interessi e portato avanti le sue passioni a partire dagli studi; laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un Master in Economia e Management, materia in cui sta per conseguire anche la seconda laurea magistrale. Inoltre, nel 2019 è stato insignito dal Consiglio Regionale del Lazio e dal Gran Premio Internazionale di Venezia l’alto riconoscimento speciale per meriti professionali. Una storia, la sua, fatta di traguardi importanti e di dedizione al proprio lavoro; dedizione che ha saputo trasmettere anche ai suoi figli, che sono entrati a far parte della famiglia McDonald’s: Ludovico 24 anni manager e studente universitario al 4 anno di Giurisprudenza e Aurora 19 anni agli inizi del suo percorso nei ristoranti. Nelle province di Roma e Latina i ristoranti McDonald’s sono 76 e occupano oltre 3.400 persone. In Italia i licenziatari McDonald’s sono circa 140 e gestiscono l’90% dei 600 ristoranti dislocati sul territorio nazionale.