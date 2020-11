Festival Internazionale della Zampogna: on line la 27° edizione

Un festival che richiama appassionati e cultori della materia da tutto il mondo a Formia è il Festival Internazionale della Zampogna, una manifestazione che pone l’attenzione su strumenti musicali di antichissima tradizione che hanno accompagnato l’uomo nei vari momenti della vita sociale e non per secoli.

Un festival diventato con gli anni un punto di riferimento di appassionati, musicisti ed esperti di world music che si tiene di solito intorno alla metà di novembre. Quest’anno, per via dell’epidemia di Coronavirus, non sarà possibile organizzare convegni, incontri, concerti come negli anni passati.

Per non interrompere la tradizione, domenica 15 novembre alle ore 18.00 sulla pagina Facebook del Comune di Formia sarà trasmessa una versione ridotta della XXVII edizione ovvero un video di concerti tratti dalle precedenti edizioni, in attesa di poter organizzare di nuovo la manifestazione in presenza, magari, se la situazione migliorerà, anche a dicembre prossimo.

