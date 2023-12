Fondi per le imprese turistiche: 900mila euro per rilanciare il comparto

Fondi per il rilancio delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina. Si parla di 900.000 euro per la concessione di contributi alle attività, frutto dell’impegno concreto della Camera di Commercio che, grazie al “Bando per il sostegno alle imprese turistiche 2023”, istituisce, con la gestione dell’Azienda Speciale Informare, un contributo a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di sostenere il comparto mediante misure di promozione ed incremento della competitività. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche ambientali, per favorire un maggiore contatto con la natura, spingendo le imprese verso investimenti in sostenibilità e nuove tecnologie outdoor e green.

Sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, inclusi gli agriturismi con codice Ateco 55.10 e 55.20, nonché le agenzie di viaggio ed i tour operator che presentino i requisiti richiesti dal bando. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 15 ottobre 2023 fino alla presentazione della rendicontazione che dovrà avvenire, in una unica soluzione, entro il 31 ottobre 2024. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica via PEC a formazione.informare@legalmail.it, dall’8 gennaio 2024 al 28 giugno 2024.

Il “Bando per il sostegno alle imprese turistiche 2023”, con tutte le informazioni utili, è consultabile sul sito internet della Camera di Commercio www.frlt.camcom.it nella sezione “Albo Camerale” e sul sito internet di Informare www.informare.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Tramite l’utilizzo dei contributi a fondo perduto, verranno finanziati i seguenti interventi per le MPMI:

1. Interventi formativi per management e personale;

2. fornitura di beni e/o servizi finalizzati al rilancio, ammodernamento e innovazione strutturale e strumentale delle imprese del comparto turistico, ICT, sicurezza, barriere architettoniche;

3. fornitura di beni e/o servizi di promozione e pubblicità della struttura ricettiva;

4. soluzioni digitali per migliorare l’offerta turistica;

5. soluzioni per lo sviluppo delle strutture e dei servizi per il turismo outdoor (cicloturismo e sport, turismo sull’acqua, escursionismo, ecc);

6. soluzioni per la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico.

Il contributo consiste in un sostegno economico, erogato in un'unica soluzione: per gli alberghi ad una e due stelle il contributo massimo ammissibile è di 15.000 euro; per gli alberghi da tre a cinque stelle e superiori il contributo massimo ammissibile è di 30.000 euro. Contributo massimo ammissibile pari a 15.000 euro anche per le attività con codice Ateco 55.20 e 55.30; si arriva a 2500 euro per le attività con codice Ateco 79.11 e 79.12.

I commenti

“La strada percorsa dall’Ente camerale è ormai chiara – ha commentato il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora – la manovra economica senza precedenti messa in campo in favore delle imprese dell’area vasta Frosinone Latina ne è la testimonianza. Il bando per il sostegno alle imprese turistiche rientra in un impegno che, come indicato nel Preventivo economico per l’esercizio 2024, approvato all’unanimità nei giorni scorsi, supera i 6,8 milioni di euro. Un impegno che abbiamo preso sin dall’inizio del nuovo corso dell’Ente camerale, in coerenza con le istanze del mondo delle imprese, che è stato rispettato con uno straordinario stanziamento economico che contribuirà a favorire il rilancio dell’economia locale. Mi preme ringraziare Paolo Galante, consigliere camerale in rappresentanza del settore turistico; Guido D’Amico, referente della Giunta per il turismo termale, l’economia green ed i rapporti con l’Azienda Speciale e la stessa Informare tutta per l’impegno profuso nel contribuire all’emanazione del Bando. Non abbiamo lasciato indietro nessun settore: dal Commercio al Turismo, dai Servizi all’Artigianato passando per Agricoltura e Industria, con una particolare attenzione agli asset strategici della doppia transizione digitale ed ecologica, dell’internazionalizzazione, della certificazione delle competenze, dell'Economia del mare, dell'Automotive e del Life Science, tutte le aree economiche di riferimento sono state coinvolte, nella convinzione che la priorità dell’Ente camerale debba essere quella di favorire lo sviluppo e la competitività di imprese e territori”.

Sulla stessa linea il presidente di Informare, Luigi Niccolini: “Il bando per il sostegno alle imprese turistiche è un’azione che era in programma e che si è resa ancor più necessaria a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dei servizi che pesa sulle nostre realtà imprenditoriali impendendo loro di avere le necessarie risorse da investire per l’innovazione, anche dal punto di vista del digitale. L’Azienda Speciale intende assumere un ruolo attivo nella promozione del settore e di tutta la filiera ad esso connessa, rilanciando il turismo locale, lavorando sulla sostenibilità ambientale e sull’efficientamento energetico, per potenziare e rafforzare l’intero comparto. – Ha concluso Niccolini.

Soddisfazione in merito all’importante stanziamento economico è stata espressa dal Consigliere delegato a Turismo e Formazione di Informare, Florindo Buffardi: “L’impegno dell’Azienda Speciale per sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese del settore turistico – ha commentato Buffardi - trova la sua conferma in questo nuovo bando. Una boccata d’ossigeno per gli imprenditori, in un difficile periodo storico segnato dall’aumento dei costi, che servirà per la formazione, per l’ammodernamento, per l’innovazione ed anche per promuovere un turismo sostenibile. Il nostro impegno è rivolto anche a sostenere lo sviluppo di un turismo esperenziale, legato cioè ai luoghi d’interesse storico e culturale dei territori che rappresentiamo, ed in questa direzione stiamo lavorando con nuove, importanti iniziative”.