Occupazione: il camper dell'agenzia regionale 'Spazio Lavoro' fa tappa a Fondi

Nei prossimi giorni farà tappa anche a Fondi, in Piazza Municipio, il Camper dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro. L’appuntamento con il mezzo itinerante, impegnato nel promuovere servizi personalizzati per cittadini e imprese quali l’orientamento, l’accompagnamento e il supporto nella ricerca di lavoro, l’avviamento di start up e l’incrocio fra domanda e offerta occupazionale, è per domani 2 gennaio e poi ancora per i giorni 3, 4 e 5 gennaio, dalle 10 alle 13 e, nella sola giornata di martedì, anche dalle 14 alle 15:30. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia regionale Spazio Lavoro, con il patrocinio della Regione, del ministero del Lavoro e del Comune di Fondi e il finanziamento dell’Unione Europea, si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, nello specifico, nel programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori).

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino invitano i cittadini e le imprese interessate ad aderire. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia