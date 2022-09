Med Blue Economy: ultima giornata di appuntamenti

Per l’ultima giornata di seminari organizzati nell’ambito del Med Blue Economy protagoniste sono state le grandi politiche di innovazione. Da una parte la tecnologia del metaverso presentata dall’Università “La Sapienza” di Roma, dall’altra il processo di transizione ecologica che passa attraverso un progetto pilota lanciato dal Consorzio industriale sull’idrogeno e sviluppato in sinergia con Sgi e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Qualche mese fa l’ex Consorzio Asi di Frosinone (confluito nel Consorzio Industriale del Lazio) ha lanciato un progetto sperimentale sull’idrogeno in partnership con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la società Sgi. Un percorso di decarbonizzazione fondamentale anche e soprattutto alla luce di quel processo di transizione energetica avviato dal Governo attraverso il Piano Integrato Nazionale Energia Clima e delle importanti iniziative allo studio dell’Unione Europea e della Regione Lazio. Il progetto prevede l’elaborazione di un programma di riconversione industriale delle aziende e l’offerta, che punta ad assicurare l’approvvigionamento di energia alternativa nell’area.

Ma il villaggio del Med Blue Economy non si ferma e sono ancora tanti gli appuntamenti che si svolgeranno oggi, domenica 4 settembre, nell’ultima giornata dell'evento.

Ecco tutti gli eventi in programma. Dal pomeriggio, meteo permettendo: