Cassa integrazione per i dipendenti Panorama, sciopero e protesta a Formia

Proseguono in provincia di Latina le manifestazioni di protesta del personale dipendente della società Pam Panorama che ha avviato unilateralmente la procedura di cassa integrazione in deroga motivandola con l’emergenza da Covid 19.

Per domani mattina, mercoledì 10 febbraio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato un’ora di sciopero e una manifestazione nell’area antistante il centro commerciale Itaca di Formia dove i rappresentanti sindacali saranno presenti con i lavoratori dell’ipermercato Panorama.

“Tale manifestazione – spiegano – è stata indetta visto il mancato accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali che hanno evidenziato le difformità da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per Covid, con i contenuti della procedura aperta dall’Azienda, con motivazioni non strettamente riconducibili all’emergenza della pandemia, ma soprattutto alla necessità dell’azienda di abbattere i costi relativi agli esuberi evidenziati nella comunicazione di apertura della procedura stessa. Oltre alle criticità sopra evidenziate, che hanno determinato il mancato accordo – concludono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - si contestano le modalità di utilizzo dell’ammortizzatore sociale, già applicato, senza alcuna programmazione di rotazione ed equa ripartizione tra le maestranze”.

La manifestazione si terrà dalle 11 alle 12 e durante il presidio verrà garantito l’utilizzo delle mascherine nonché il distanziamento anti-Covid come previsto dalle norme di legge.