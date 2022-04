Rinnovati gli organi di Confcommercio Lazio Sud Formia: Vittorio Piscitelli è il nuovo presidente

Vittorio Piscitelli è il nuovo presidente di Confcommercio Lazio Sud di Formia: lo ha eletto per acclamazione l’assemblea dell'organismo. Sono stati scelti invece quali componenti del Consiglio Direttivo Baricelli Salvatore, Capolino Francesca, Capozzi Bruno, Cicione Stefano, De Meo Luca, Di Pietro Paola, Ferro Massimiliano, Gargano Andrea, Guarino Sossio, Iadicicco Daniele, Lettieri Eugenio, Marciano Erasmo, Marino Felice, Persico Mario, Schiano Ernesto ,Troiano Alfonso, Valerio Stefania ,Varone Marco e Dario Di Cola.

“La pandemia ha fermato, oltre che le nostre imprese, anche parzialmente la vita associativa” ha dichiarato aprendo l’Assemblea, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina e di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora - i nostri dirigenti e la nostra struttura hanno continuato a lavorare ed oggi, con soddisfazione possiamo adempiere, tutti insieme e dal vivo, ad uno dei momenti più importanti della vita della nostra Associazion. La ripresa ci deve essere e ci sarà, grazie alle risorse legate al P.N.R.R; come Camera di Commercio abbiamo, già, messo a terra significative risorse per sostenere il rilancio delle imprese, in particolare, quelle turistiche, che hanno tanto sofferto. Altre risorse saranno impegnate, in fase di assestamento di bilancio, per favorire uno sviluppo innovativo. Ruolo importantissimo avranno le imprese e le nostre strutture territoriali Confcommercio Lazio Sud per darci spunti e idee”

Sono intervenuti anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e l’assessore alle attività produttive Chiara Avallone, che hanno espresso soddisfazione per il proficuo rapporto che si sta creando con Confcommercio Lazio Sud Formia; un rapporto di scambio e stimolo reciproco.