Si alza il sipario sulla nuova edizione del Med Blue Economy

Una presenza oltre le aspettative quella registrata per l’apertura ufficiale del Med Blue Economy, l’evento legato all’internazionalizzazione e all’economia del mare organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio e dal Comune di Formia con il contributo e il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Cise (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), “Informare”, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Blue Forum Italia Network, Its Academy Fondazione Caboto, Assonautica Italiana, Consomare del Golfo, Arsial, XVII Comunità Montana, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Ente del Microcredito, Fic Canottaggio, Flag Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane. Presenti molte autorità civili, militari e religiose. Tanti i rappresentanti istituzionali, tra gli altri presenti molti sindaci, il senatore Claudio Fazzone, l’eurodeputato Salvatore De Meo e il consigliere regionale Giuseppe Simeone.

"Ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato molto per riportare in scena questo evento apprezzato in tutto il territorio. – ha affermato il presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – Il mare rappresenta una risorsa importante e strategica non solo per le zone costiere, ma per l’intero territorio regionale. Proprio dal mare deve partire un nuovo concetto di economia che possa fare da traino a tutto il Lazio. Il Med Blue Economy rappresenta quella vetrina dove si potranno raccontare le molte sfaccettature del mare, i tanti punti di forza e, soprattutto, le grandi imprese nautiche che ci sono nel nostro territorio e che rappresentano un’eccellenza straordinaria. Proprio per questo uno degli obiettivi che ci siamo posti come Consorzio Industriale del Lazio è quello di puntare molto sulla blue economy, che è strategica e in grado di contribuire in maniera considerevole alla ripresa economica dell’intera regione. Un ringraziamento vorrei rivolgerlo al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, al presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora e al mio vice presidente Salvatore Forte, per il grande lavoro portato avanti non solo nell'organizzazione del Med, ma per tutto ciò che interessa l'economia del mare in generale".

Organizzatore e promotore dell’evento il vicepresidente del Consorzio Industriale del Lazio Salvatore Forte, che da anni ne cura tutti i dettagli: "Abbiamo voluto riportare l’evento in presenza dopo anni di limitazioni dovute alla pandemia. Una scelta a tratti coraggiosa, considerando il momento storico, che abbiamo ritenuto doverosa per le tante aziende del settore che ci sono nel nostro meraviglioso golfo. Il programma di questi nove giorni sarà particolarmente intenso e pieno di spunti di riflessione. Perché il Med Blue Economy sarà una grande occasione per le imprese della nostra area e, più in generale, per le imprese nazionali. Un’opportunità di conoscersi, scoprire progetti, iniziative di sviluppo. Un punto d’incontro per poter gettare le basi per la creazione di sinergie e azioni sistemiche che portino alla valorizzazione di tutto il nostro territorio". "Sono onorato - ha aggiunto poi il sindaco di Formia Gianluca Taddeo - di ospitare nella nostra città una manifestazione prestigiosa come il Med Blu Economy, che rappresenta un’occasione unica a sostegno delle imprese del nostro territorio nel processo di internazionalizzazione dell’economia del mare. Saranno nove giorni, dal 27 agosto al 4 settembre, ricchi di eventi che andranno dalla cultura alla musica, dal teatro alla moda e dallo sport alla enogastronomia, e che contribuiranno a valorizzare la suggestiva cornice dell’area archeologica del porticciolo Caposele e della pineta di Vindicio dove, ogni sera, si chiuderà con lo spettacolo delle fontane danzanti e dell’osservazione delle stelle".

Convegni sulle tematiche dell’economia del mare e un villaggio per ospitare quanti desiderano vivere le giornate in pineta e i tanti spettacoli ed eventi tra Vindicio di Formia e il suggestivo porticciolo di Caposele. Il Med Blue Economy, in programma fino al 4 settembre a Formia, ha accolto già nelle prime ore dalla sua apertura centinaia di visitatori. La giornata inaugurale ha visto la sfilata dei gonfaloni delle città, a cominciare da quello di Formia, la banda cittadina, gli sbandieratori e, sul mare, lo show wind surfer, che ha catturato l’attenzione dei moltissimi arrivati in pineta. Particolarmente interessante il convegno tenuto a Villa Giustina dall’architetto Salvatore Ciccone e che aveva come tematica le ville romane sul litorale formiano, tra economia e paesaggio. Un evento curato dal Comune di Formia e che ha riscosso successo per l’attenzione e i dettagli con cui il relatore ha curato il suo intervento.

Le serate riprendono ogni giorno al villaggio, con le pièce teatrali ascoltate dai presenti con attenzione e il suggestivo spettacolo delle fontane danzanti, grandi proiezioni sull’acqua che tutte le sere si ripetono alle 21, alle 22 ed alle 23, creando quella giusta atmosfera tipica di questi momenti. Al villaggio sono inoltre presenti gli stand espositivi, con prodotti interessanti e da visitare passeggiando in pineta. C’è il mare, ci sono gli spettacoli, gli eventi culturali, la musica, le gare sportive. Al Med Blue Economy di Formia c’è il giusto cartellone di un evento di questa portata, con uno sguardo importante rivolto all’economia del mare ma anche l’atmosfera delle serate estive in riva al mare. A Formia, tra la pineta Vindicio, il porticciolo di Caposele e Villa Giustina, fino al prossimo 4 settembre.

Tutti gli aggiornamenti sul cartellone degli eventi del Med Blue Economy sono disponibili sui sitiwww.medblueeconomyinternational.ito www.consorziolazio.it, o sulla pagina Facebook ufficiale del Consorzio Industriale del Lazio (consorzioindustrialelazio).