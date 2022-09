Med Blue Economy: continuano gli eventi tra libri, formazione e spettacoli

Libri e formazione in primo piano in una delle giornate del “Med Blue Economy”, l'evento in programma a Formia fino a domenica 4 settembre organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio e dal Comune di Formia. Ad aprire i lavori dei seminari che si sono tenuti nella giornata di ieri, il giudice Nicola Graziano con il suo libro “Parole in libertà”, moderato dal giornalista e autore di “Molise criminale” Giovanni Mancinone.

"Un libro che nasce da un'esperienza molto pregnante della mia vita, - ha commentato l'autore - dal momento che prima del Covid trascorrevo molto tempo a contatto con i ragazzi delle scuole. Un libro in cui, da giurista, ho raccontato gli articoli della Costituzione agli studenti. La prima parte del volume racconta di un viaggio tra le strade di Napoli con un giovane amico conosciuto per caso. Uno scugnizzo con cui ha inizio una conversazione sulla libertà e la bellezza, sul popolo e l'integrazione, sulle donne, sui bambini, sulla scuola ed il lavoro, oltre che sui valori fondamentali della nostra Carta costituzionale.La seconda parte è dedicata all'etica, alla Giustizia ed all'Impegno, intesi come strumenti di educazione alla cittadinanza attiva, ed è un saggio rivolto agli studenti di età più avanzata.Una riflessione filosofica sul nostro essere cittadini. E poi c'è una terza parte che si articola per parole e ad ognuna di esse corrisponde una riflessione su tematiche quali l'educazione alla legalità, il contrasto alle mafie, la tutela del patrimonio ambientale. Tutte parole in grado di emozionare e raccontate attraverso dei fatti di cronaca, anche efferati. Episodi per far capire ai ragazzi come si arriva a compiere dei farti criminali".

Si è tenuto poi un seminario dedicato ai giovani e al mare, alle nuove competenze e alle opportunità lavorative nell'economia del mare. A parlarne dell'Its Academy Fondazione G. Caboto, di cui il Consorzio Industriale del Lazio è socio fondatore, Clemente Borrelli, e il Ceo di Formare Polo Nazionale per lo Shipping, Fabrizio Monticelli, che ha posto l'attenzione su professionalità e opportunità. "La chiave vincente degli Its sta nel fatto che sono istituti che ascoltano le aziende e ascoltano il fabbisogno del mercato del lavoro, andando ad intercettare tutte quelle figure professionali che una volta adeguatamente formate permettono di dare una certezza occupazionale. Noi lavorando nei trasporti marittimi - ha commentato il direttore dell'Its Academy Caboto - abbiamo un costante dialogo con le compagnie di navigazione, con le aziende dell'indotto e, nel caso dei servizi ai passeggeri, anche con il comparto dei servizi alberghieri per le navi. Dopo la fase di ascolto creiamo un percorso formativo ad hoc e tutto questo permette all'allievo nell'arco di un anno, ma nel nostro caso anche di pochi mesi, di riuscire ad essere assunto dall'azienda.Il nostro Its, costituito nel 2010 a Gaeta, opera nell'area della mobilità sostenibile. Fino ad oggi siamo diventati un punto di riferimento per la formazione in ambito di trasporto marittimo e logistica.In questi anni abbiamo formato e diplomato circa 350 studenti e ad oggi abbiamo 11 corsi attivi con una media di 20 studenti per ogni corso che si alternano tra formazione in aula e formazione a bordo delle navi o in azienda. Il risultato importante che stiamo ottenendo può essere misurato anche dal fatto che sulla maggior parte delle navi di navigazione partner, oggi ci sono dei nostri ex studenti che sono arrivati a ricoprire anche il ruolo di primo ufficiale di coperta o di primo ufficiale di macchina. Ovviamente ci auguriamo da qui a qualche anno di avere anche i primi capitani. Credo che la “Blue economy” potrebbe avrebbe un risultato positivo".

Il Med Blue Economy è anche convivialità e serate trascorse tra il villaggio di Vindicio e l'area archeologica di Caposele, con iniziative che vanno dalla musica al teatro, dal cabaret e fino agli spettacoli che stanno incontrando sempre di più il favore del pubblico. Tutte iniziative curate dalla direzione artistica di Gianni Donati. Suggestivo lo spettacolo degli aquiloni in aria, dal titolo “La testa in aria” che sarà ripetuto fino a domenica 4 settembre. Altrettanto belli i giochi di luce e acqua che ogni sera, alle 21, alle 22 e alle 23 accolgono gli appassionati del Med. Domani sera, 3 settembre, l’atteso concerto di Ron nell’area di Caposele.