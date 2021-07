Mc Donald's apre a Formia e cerca 15 persone da inserire nel team

Per l'apertura di un nuovo ristorante c’è tempo fino al 5 agosto per partecipare alle selezioni online

Par l'apertura di un nuovo ristorante McDonald’s cerca 15 persone a Formia. Entro il prossimo 5 agosto sarà possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra. McDonald's cerca persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente, che saranno appunto inserite nel nuovo ristorante di Formia.

Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario su diversi argomenti, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test finalizzato ad individuare le aree di forza comportamentali. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane e informale. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio curriculum: www.mcdonalds.it.