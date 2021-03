Confcommercio, a Gaeta un tavolo di rilancio per gestire con sicurezza covid e turismo

Confcommercio Lazio Sud di Gaeta, con il suo presidente Lucia Vagnati e i consiglieri Francesco Conte ed Anthony Reale,ha incontrato il nuovo assessore alle Attività produttive Massimo Magliozzi e il consigliere Cristian Leccese. Dopo aver presentato le strategie complessive dell’Associazione, a livello territoriale, regionale e nazionale,Confcommercio Lazio Sud ha voluto affrontare il tema del rispetto delle normative anti Covid ribadendo l'impegno a collaborare con le forze dell’ordine e la oolizia municipale.

L’assessore Magliozzi e il consigliere Leccese hanno apprezzato questa disponibilità e hanno proposto a Confcommercio di creare un tavolo di lavoro sui temi della sicurezza e del contenimento dei contagi, soprattutto,in previsione dei flussi estivi. Rispetto all’estate e all’ipotesi di un’auspicabile riapertura delle attività, l'associazione degli imprenditori e il Comune di Gaeta hanno affrontato il tema della viabilità sostenibile e dei parcheggi e si è convenuto sull’esigenza prioritaria di creare nuove aree di sosta e organizzare modalità di collegamento alternative con il centro storico per decongestionare l’area.

Confcommercio ha quindi proposto di collaborare alla definizione di un piano strategico per il rilancio del commercio, in modo da potenziare l’attrattività turistica, il decoro urbano e valorizzare il commercio di vicinato e prossimità. L’associazione metterà a disposizione sia la sua struttura tecnica che gli studi e le progettualità messe in campo dalla Confcommercio nazionale, anche in materia di rigenerazione urbana.

“Confcommercio Gaeta - ha spiegato la presidente Lucia Vagnati - in linea con le strategiee le azioni messe in campo dal presidente Lazio e componente la Giunta nazionale Giovanni Acampora, considera la collaborazione attiva con l’amministrazione comunale una priorità per la tutela e il rilancio delle imprese".