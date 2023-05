Economia del mare, ci siamo: a Gaeta al via il 2° Summit Nazionale Blue Forum

L’attesa è finita: al via a Gaeta il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, c’è stato il taglio del nastro della rassegna che durerà tre giorni. Un’inaugurazione in grande stile quella andata in scena nella splendida cornice di Villa Irlanda alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, delle autorità civili e militari, delle imprese e delle associazioni.

La tre giorni di lavoro ed eventi intitolata “Italia Nazione di Mare” si conclude il prossimo 27 maggio e vedrà la partecipazione anche di molti esponenti del Governo italiano e non solo. “Il Summit è la rappresentazione della forza dell’economia del mare, nei confronti dell’Italia, dell’Europa e degli altri paesi del Mediterraneo. Più facciamo vedere quanti siamo e più contiamo. Stare tutti insieme nello stesso luogo e nello stesso momento, è il modo più efficace per raccontare il nostro valore. Una volta l’anno questo sarà sempre di più il nostro palcoscenico, dove mettere in scena e accendere i riflettori su tutta l’Economia del Mare. Più protagonisti calcano questo palcoscenico contemporaneamente e più forte sarà l’impatto di quello che diciamo” ha commentato il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, prima di dare il via ai lavori della giornata di oggi.

I programma di questa prima giornata vedranno le istituzioni al lavoro per il Piano del Mare. “Costruiamo insieme la nuova visione strategica dell’Italia” sarà moderato da Nunzia De Girolamo e David Parenzo. Tra i principali interventi, previsto quello della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in collegamento. A seguire interverranno il ministro del Turismo, Daniela Santanchè; il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti e Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare.

L’appuntamento, organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a OsserMare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare e Blue Forum, rappresenta il momento annuale di incontro, unico in Italia, tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell’Economia del Mare.

Qui il programma completo: https://www.blueforumitalia.org/summit-2023/

"Quello della 'blu economy' è un tema estremamente delicato e anche molto trascurato, c'è un terreno da recuperare enorme. Non si può parlare di economia del mare guardando, anche a una provincia come questa, Latina, se noi non mettiamo mano urgentemente alle infrastrutture - ha detto il governatore del Lazio Francesco Rocca intervenuto questa mattina a Gaeta -. Per un presidente di Regione che vuole far crescere l'economia, vuole investire, vuole puntare sui territori, sulle bellezze e le meraviglie della propria regione, è ovvio che le infrastrutture sono l'elemento essenziale da cui ripartire insieme alla vivibilità e ad esempio fortunatamente è stato nominato da poco il commissario per la Roma - Latina. E poi interverremo anche sulla Pedemontana. Oltre le infrastrutture e la vivibilità non si può trascurare l'accettazione da parte della comunità: se si spinge il turismo ma la comunità da fatica ad accettare il necessario, non si va da nessuna parte" ha aggiunto Rocca annunciando che la blue economy sarà al centro di una cabina di Regia che partirà in Regione insieme all'assessore alle Attività produttive e all'assessore delle Politiche del mare. "È necessario quindi ripartire dalle infrastrutture, dagli investimenti e dall'attenzione ai territori che contengono meraviglie, come il territorio della provincia di Latina che troppo spesso è stato associato alle infiltrazioni criminali e non alle sue bellezze e interverremo".