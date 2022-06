Italiani in vacanza: anche due località turistiche pontine tra le più ricercate per luglio

Ci sono anche Gaeta e Ponza tra le mete turistiche preferite dagli italiani per le vacanze nel mese di luglio. Questo quanto emerge da una ricerca di Jetcost, il motore di ricerca di hotel e voli, attraverso il suo sito web.

Un'analisi che ha messo in evidenza come i turisti per questa prima parte dell’estate sembrino prediligere le destinazioni nazionali, molto di più di quelli internazionali; è emerso infatti che le ricerche di alloggi nel mese di luglio 2022 sono triplicate rispetto allo scorso anno, quando c'era ancora una certa incertezza tra i viaggiatori a causa del coronavirus.

Quasi 3 utenti su quattro (73%) hanno cercato destinazioni nazionali mentre solo il 27% ha scelto destinazioni internazionali e in termini di preferenza gli italiani puntano su località di villeggiatura sul litorale (69%) rispetto a chi preferisce le destinazioni interne (31%). Tre le località del Lazio risultate tra le 35 più ambite del mese di luglio 2022 oltre appunto a Gaeta e Ponza, c’è infatti anche Roma.

Ecco tutta la classifica

1. Catania (Sicilia)

2. Riccione (Emilia-Romagna)

3. Jesolo (Friuli-Venezia Giulia)

4. Cesenatico (Emilia-Romagna)

5. Capri (Campania)

6. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

7. Sorrento (Campania)

8. Ischia (Campania)

9. Palermo (Sicilia)

10. Capalbio (Toscana)

11. Alassio (Liguria)

12. Favignana (Sicilia)

13. Roma (Lazio)

14. Alghero (Sardegna)

15. Peschiera del Garda (Veneto)

16. Gallipoli (Puglia)

17. Rimini (Emilia-Romagna)

18. Olbia (Sardegna)

19. Porto Cesareo (Puglia)

20. Amalfi (Campania)

21. Cefalu (Sicilia)

22. Gaeta (Lazio)

23. Lampedusa (Sicilia)

24. Portofino (Liguria)

25. Bari (Puglia)

26. Elba (Toscana)

27. Capaccio (Campania)

28. Roccella Jonica (Calabria)

29. Caorle (Veneto)

30. Cervia (Emilia-Romagna)

31. Ponza (Lazio)

32. Cagliari (Sardegna)

33. Firenze (Toscana)

34. Tropea (Calabria)

35. Moena (Alto Adige)