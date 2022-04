Economia del mare, nel Golfo di Gaeta il primo Summit Blue Forum Italia Network

Il Golfo di Gaeta ospiterà a giugno il primo Summit Blue Forum Italia Network. L’annuncio è stato fatto nel corso della Giornata del Mare e della cultura marinara, istituita dal MIUR per diffondere la consapevolezza per la risorsa mare, soprattutto tra i giovani e che è stata celebrata ieri a Gaeta.

Nell’occasione presso l’Istituto Tecnico Superiore Fondazione G. Caboto è stata organizzata una giornata di formazione con quattro laboratori per illustrare agli studenti della scuola superiore le opportunità lavorative legate alla Blue Economy, di cui uno a cura di Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio. L’evento è stato promosso dalla Regione Lazio e organizzato da Blue Planet Economy e sono intervenuti: il vice sindaco di Gaeta Angelo Magliozzi, il presidente della Fondazione Caboto Cesare D’Amico, il project manager di Blue Planet Economy Forum Mauro Giustibelli, il consigliere delegato dell’Economia del Mare di Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, il presidente dell’Associazione MAR Massimo Castellano e il presidente provinciale di Assonautica Giovanni Gargano.

“Sono particolarmente felice di essere qui oggi e potermi rivolgere a tanti giovani che vogliono dedicare la propria vita lavorativa al mare - ha detto il consigliere delegato Antonello Testa -, l’Economia del Mare è un settore molto rilevante all’interno del panorama italiano ed europeo, sia in termini economici che occupazionali. Secondo il IX rapporto nazionale curato da Unioncamere e Istituto Tagliacarne e promosso da Camera di Commercio Frosinone Latina e Informare, sono 4,5 milioni i posti di lavoro diretti in Europa e più di 890.000 in Italia. I dati ci dicono che l’Economia del Mare in Italia ha prodotto 47,5 miliardi di valore che hanno attivato, per l’effetto moltiplicativo, altri 89.4 miliardi di valore aggiunto, per un ammontare di ricchezza prodotta pari a 136,9 miliardi che rappresenta l’8,6% del valore aggiunto prodotto dall’intera economia nazionale. Sono numeri importanti, che fanno solo intravedere le enormi potenzialità di sviluppo. Come Camera di Commercio di Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare abbiamo creduto 12 anni fa nella possibilità di costruire un’identità nuova dell’Economia del Mare, presentandola per quello che realmente è, un sistema integrato di settori e filiere. L’Economia del Mare è Shipping, trasporti e logistica, portualità turistica e commerciale, nautica, turismo costiero, pesca, attività ricreative, sport, cultura, formazione, ricerca e innovazione. Ed è prima di tutto tutela dell’ambiente.

Per questo abbiamo voluto organizzare un evento internazionale, proprio qui, nel Golfo di Gaeta, dove dal 17 al 19 giugno si terrà il 1° Summit Blue Forum Italia Network. L’evento coinvolgerà ministri del Governo italiano, autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee, i presidenti nazionali delle principali associazioni, autorità militari, imprese e importanti realtà operanti in tutti i settori dell’Economia del Mare. Il Summit vuole essere un punto di incontro, confronto e promozione intorno alle tematiche dell’Economia del Mare e in particolare della transizione ecologica e digitale da una Crescita Blu all’Economia del Mare Sostenibile”.