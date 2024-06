Come stanno le imprese pontine? Segnali positivi dal 2023, si guarda con fiducia al futuro

Sono positivi i risultati fatti registrare dalle aziende pontine nel 2023, nonostante il forte calo dell’export, principalmente legato alla contrazione dei mercati di sbocco del settore farmaceutico e alle tensioni geopolitiche. E’ questo, in parte, quanto emerge dall’indagine congiunturale che analizza lo stato di salute dell’economia della provincia e che è stata presentata nella sede di Federelazio alla presenza del presidente Marco Picca e del segretario generale della Camera di Commercio Frosinone-Latina Pietro Viscus

L’indagine è stata condotta mediante questionario on-line rivolto a un campione di 500 imprese. Il report fa riferimento all’anno 2023 e alle previsioni per il 2024. Un altro dato che emerge è il trend di crescita consolidato del tasso di occupazione, influenzato tuttavia dal mismatch nel reperimento di nuova manodopera, sia per i profili specializzati, che per quelli generici. Un fenomeno in crescita viste le percentuali degli anni precedenti. Il livello degli investimenti è rimasto elevato, ma consistenti sono risultate le criticità nei mercati di approvvigionamento, a causa dell’aumento dei prezzi e della scarsità di materie prime e semilavorati.

“Secondo quanto emerso dalla ricerca -viene spiegato -, gran parte delle imprese sono riuscite nel 2023 ad affrontare e superare i fattori critici, dimostrando la solidità del tessuto imprenditoriale pontino. Le previsioni per il 2024 suggeriscono sostanzialmente stabilità, con la maggior parte delle imprese intervistate che puntano a mantenere i livelli di attività e di ricavi dell'anno precedente, così come i livelli di occupazione. Il quadro generale sarà certamente influenzato dalle incertezze del contesto mondiale, che influiscono negativamente sui mercati.

Economia pontina: i dati delle imprese

Partiamo innanzitutto dal saldo tra le imprese nate e cessate che in provincia fa segnare un +0,96%, mentre le esportazioni dopo l’eccezionale sprint del 2022 sono diminuite del 10,4%. Sul fronte occupazione, gli addetti crescono di 3.600 occupati pari al +1,7%, con un tasso complessivo per il 2023 del 57,2%, mentre la cassa integrazione guadagni, pari a 996 mila di ore, diminuisce del -63%. Le imprese che hanno registrato una crescita del fatturato sono il 43,7%; il 37,5% mantiene stabile il fatturato e il 18,8% non riesce a confermare i risultati ottenuti nel 2022, dichiarando una contrazione.

Rispetto ai dati dell’occupazione, il 38,9% delle aziende dichiara una crescita, oltre la metà ovvero il 55,6% dichiara stabilità, mentre per il 5,6% degli intervistati è in diminuzione. A tal proposito si confermano le crescenti preoccupazioni registrate dal 37,5% degli imprenditori intervistati, relative alle difficoltà nel reperimento della manodopera, che riguardano sia le figure professionali specializzate ma anche gli operai generici.

Gli investimenti sono in lieve diminuzione: dall’analisi emerge che rispetto all’83,9% delle imprese che hanno dichiarato di aver realizzato investimenti nel 2022, nel 2023 solo il 71,4% ne ha realizzati, con una diminuzione del -12,5%. Tra i principali fattori critici rilevati, le difficoltà di approvvigionamento sono una delle maggiori preoccupazioni per le imprese di trasformazione e manifatturiere. Il 41% delle aziende segnala sia una scarsità di materiali sia un aumento dei prezzi sul mercato. Un ulteriore 12% attribuisce le difficoltà esclusivamente all'aumento dei prezzi. Per il 24% delle aziende, l'attività non è influenzata dalla disponibilità di materiali, mentre il 23% non riscontra alcun problema.

Previsioni e prospettive

L’indagine della Federlazio ha rilevato anche le previsioni a breve termine, in ordine alle attese degli imprenditori per la prima parte del 2024. “Le opinioni espresse sono nel complesso orientate alla stabilità. Il 50% delle aziende intervistate, prevede una stabilità dei ricavi, rispetto ai livelli dello scorso anno. Il 21,4% del campione ha espresso aspettative di crescita del fatturato; il 28,6% si attende una riduzione. Sostanzialmente sebbene la metà del campione prevede stabilità. Circa un terzo prevede una riduzione del volume d’affari. Le aspettative sull’occupazione prevedono sostanzialmente stabilità, poiché la maggior parte del campione, l’82,4% delle aziende lo dichiara. Un ulteriore 11,8% si attende un leggero aumento. Rimane elevata la propensione agli investimenti delle aziende: il 41,2% dichiara di averne già programmati e l’11,8% esprime l’intenzione di farne ma a condizione di un andamento stabile o positivo delle attività dell’impresa. Il 29,4% pur non avendo progetti in corso, potrebbe valutare la possibilità di realizzare investimenti qualora si presentassero opportunità importanti. Il restante 17,6% dichiara di non prevedere investimenti nel 2024”.

“Quello pontino un sistema solido”

“Le imprese del pontino nel 2023 hanno registrato una crescita in linea con l'andamento nazionale, dimostrando la loro capacità di affrontare e superare i fattori critici dell'attuale contesto economico - ha detto il presidente di Federlazio, Picca -.Uno degli indicatori più significativi di questa solidità è il costante aumento dell'occupazione. Questo dato non solo evidenzia la vitalità del tessuto imprenditoriale, ma riflette anche la fiducia degli imprenditori nel futuro. Tuttavia, persiste un problema noto: la carenza di profili specializzati e generici. Questo fenomeno, che preoccupa quasi il 40% delle aziende intervistate, continua a crescere e rappresenta una sfida cruciale per il sistema produttivo. In controtendenza rispetto alla crescita occupazionale, si registra un calo delle esportazioni. In particolare, il settore farmaceutico ha subito significativi cali nelle esportazioni verso i mercati di sbocco più importanti, dopo gli ottimi risultati del 2022. Questo contesto incide notevolmente sull'economia locale e richiede strategie mirate per invertire la tendenza. In definitiva, il quadro generale delle pmi del pontino è quello di un sistema imprenditoriale solido”

“L’indagine congiunturale che Federlazio porta avanti da anni offre molti spunti di assoluta importanza per le istituzioni che sono sul territorio a supporto dello sviluppo e della crescita delle imprese - ha detto il segretario Viscusi -. Tra questi, il tema delle formazione e della difficoltà di reperimento della manodopera espressa dalle imprese è di fondamentale importanza, perché il capitale umano è un asset strategico prioritario per le imprese al fine di intercettare gli straordinari cambiamenti che stiamo vivendo, dominati dalla doppia transizione green e digitale. La Camera di Commercio e l’intero sistema Camerale sta investendo moltissimo per creare le alleanze tra mondo delle imprese e della formazione e il modello di certificazione delle competenze è frutto proprio della sinergia tra le reti di scuole e le associazioni per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Importante anche lo sforzo camerale per snellire il rapporto delle imprese con le Istituzioni e l’esperienza dei Suap è un esempio di come la digitalizzazione rappresenti un fattore abilitante per la semplificazione. Su questi temi la Camera di Commercio avrà sempre più attenzione”.