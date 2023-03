Italia- Kenya: Cethegus promuove le piccole e medie imprese pontine

La società Cethegus promuove le piccole e medie imprese pontine e le eccellenze del territorio. Nei giorni scorsi il presidente Leonardo Valle ha incontrato una delegazione dell'ambasciata del Kenya guidata da Anthony Gikandi Muriithi, addetto agli Affari agricoli, alla presenza dell’avvocato Simone Di Leginio, legale esperto in contrattualistica d'impresa internazionale. Nel prossimo mese di giugno si terrà un incontro bilaterale che oltre alla Capitale farà tappa anche a Latina. Al centro dei colloqui fra i due Paesi c'è il potenziamento delle relazioni economiche, soprattutto nei settori dell’agricoltura, delle infrastrutture e del turismo. “Grazie a Cethegus sarà possibile portare a Latina le istituzioni keniote e non solo per un confronto con gli imprenditori pontini e per far conoscere il territorio –ha affermato il persidente Leonardo Valle - si tratta di un’occasione unica per valorizzare le piccole e medie imprese e le eccellenze del nostro territorio. Occorre puntare sull’internazionalizzazione delle nostre pmi. Iniziative in tal senso sono già state avviate. Ricordiamo che Latina ha recentemente ospitato all’interno del bilaterale Europa Australasia, una delegazione di alto profilo della seconda economia dell’Asia per crescita economica, il Vietnam. Bisogna promuovere una visione di sviluppo all’avanguardia e soprattutto dobbiamo alzare il livello del dibattito politico ed economico locale, regionale e nazionale. Per questo è necessario offrire occasioni di sviluppo vere, concrete alle nostre aziende, che devono essere all’altezza delle nuove sfide del nostro tempo”.

L'Italia è fra i pochi Paesi ad aver annullato il debito del Kenya, convertendolo in iniziative di sviluppo: un esempio di strumenti finanziari innovativi che possono essere utilizzati per sostenere la crescita di un Paese-partner. Le relazioni tra Italia e Kenya sono in continua espansione, grazie all'aumento del volume degli scambi commerciali e al crescente interesse delle aziende italiane che desiderano investire in Kenya, che rappresenta la terza economia più grande dell'Africa Sub-Sahariana e una delle più diversificate del continente, oltre ad essere una porta di accesso ai mercati dell’Africa orientale. "Nel 2007 - spiega Cethegus - il Governo di Nairobi ha presentato il piano a lungo termine “Vision 2030” per raggiungere lo status di nazione a medio-reddito entro il 2030. Per garantirne l'attuazione sono stati varati diversi programmi. L’agricoltura rappresenta ancora la spina dorsale dell’economia keniana, contando per circa un quarto del prodotto interno lordo: il 70% della popolazione infatti risiede ancora in zone rurali. Il resto del territorio è considerato arido e semi-arido, ma anch’esso presenta grande potenziale di uso agricolo attraverso la coltivazione di piante grasse per l’estrazione di olii, da destinarsi anche alla produzione di bio-fuel.

Molto importante è inoltre il settore della logistica, alla luce degli importanti investimenti infrastrutturali effettuati dal Governo keniano sui porti e i corridoi di trasporto verso i Paesi confinanti senza sbocco sul mare, a partire dall’ampliamento del porto di Mombasa e la ferrovia veloce Standard Gauge Railway (Sgr), che collega lo scalo portuale alla capitale Nairobi e prosegue per l’entroterra".

Altri investimenti italiani si registrano prevalentemente nel settore del turismo, con la presenza di numerosi imprenditori in particolare sulla costa. Il Kenya è stato classificato tra i paesi mondiali che hanno recuperato più velocemente posizioni negli introiti provenienti dal turismo dopo il blocco pandemico. il Kenya nella Top 20 internazionale, insieme a destinazioni come Spagna, Maldive, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Hong Kong, Thailandia, Sud-Est asiatico, Arabia Saudita, Balcani, Svizzera, Armenia e Messico.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'ambasciata del Kenya hanno voluto omaggiare Cethegus con prodotti tipici del Paese, fra cui il tè e caffè

Fra gli obiettivi del bilaterale Italia-Kenya c’è anche la promozione di tecnologie italiane agricole e del trattamento dei chicchi di caffè, un aspetto questo che potrebbe aprire nuove prospettive commerciali per le aziende italiane.