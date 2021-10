Nasce "Iper la Spesa", la nuova insegna del Gruppo Maiorana

In cinquant’anni di storia sul mercato della distribuzione alimentare, il Gruppo Maiorana ha costantemente incrementato l’attività con un’offerta diversificata tra ingrosso e dettaglio, fondando la sua filosofia nella continua ricerca della qualità del servizio, con professionalità, garanzia dei prodotti, controllo dei prezzi, assistenza dedicata.

Esperienza, conoscenza dei mercati, capacità di individuare e interpretare le esigenze della clientela sono i fattori che hanno maggiormente contribuito alla crescita del Gruppo, che opera sia sul mercato business con quattro Cash&Carry Maiorana e un Centro di Distribuzione, che su quello consumer con la catena di Supermercati EMME Più, i punti vendita in affiliazione VIVO e VivoMio.

In linea con l’evoluzione del mercato oggi il Gruppo Maiorana lancia la nuova insegna "Iper la Spesa", ampliando l’offerta al dettaglio. "Iper la Spesa" nasce per offrire una risposta concreta alle nuove necessità dei consumatori, che mirano alla convenienza senza rinunciare alla qualità. Ciò è reso possibile grazie alla profonda conoscenza del settore, alle strette collaborazioni con buyer e fornitori e alla forte sinergia ingrosso-dettaglio, da sempre i punti di forza del Gruppo.

Il format dei punti vendita "Iper la Spesa", di cui il primo apre a Latina, si sviluppa con un allestimento simile a quello degli Ipermercati del Gruppo: ampia superficie e un vastissimo assortimento di prodotti in offerta all’insegna della convenienza, sia di marchi dell’industria che di quelli a marca del distributore come Noi&Voi, La Spesa- carni di qualità, Colli Romani, Gusto italiano, Vini Rayon. Alle costanti promozioni appositamente legate a questa insegna, si aggiungono gli ulteriori sconti e vantaggi riservati ai possessori di Magnificard®, la carta fedeltà collegata a EMMEpiù, che per

"Iper la Spesa" diventa di colore verde, come il colore inserito nel logo. Condizioni, raccolta punti restano identiche, come la validità dei punti finora accumulati con la rossa.

“Il primo obiettivo che ci siamo posti nella realizzazione del logo e nella comunicazione – afferma Domenico Salvoni, Marketing Manager del Gruppo - è stato quello della riconoscibilità del Gruppo. Accanto ai colori storici di EMMEpiù, rosso e blu, ad 'Iper la Spesa' si inserisce il verde e il pay-off che identificano la nuova insegna”.