Italea Lazio a Toronto: "Un successo straordinario per il turismo delle radici"

La missione di Italea Lazio a Toronto si è rivelata un grande successo, conquistando l'attenzione di tour operator e appassionati di viaggi durante il festival “Taste of Little Italy 2024”.

Come ha dichiarato Loreta di Fazio, rappresentante del progetto a Toronto, "siamo riusciti a far conoscere il progetto a tanti tour operator, interessati alla scoperta dei borghi meno noti del Lazio ". La presenza di Italea a “Little Italy” è stata fortemente voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all'interno del progetto Pnrr e finanziata da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025. Come ha sottolineato il dottor Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri, "per noi è molto importante essere qui perché la comunità italiana di questa città ha dato un contributo importante alla crescita di Toronto e del Canada e noi vogliamo in qualche modo ringraziare gli Italocanadesi proponendo loro il viaggio delle radici per portarli in Italia, a visitare la loro terra d’origine".

Una delle attrazioni principali del festival è stata una mappa dell'Italia completamente bianca, che i visitatori hanno potuto "riempire" firmando il proprio luogo di origine. Questo strumento semplice ma potente ha offerto agli italocanadesi un'opportunità unica per condividere le proprie origini con gli altri, sottolineando al contempo il legame profondo e duraturo con l'Italia che si tramanda da generazioni. La mappa, posizionata accanto allo stand principale di Italea, ha rapidamente preso vita grazie all'entusiasmo dei partecipanti, che hanno segnato con orgoglio i nomi dei loro borghi e città d’origine, trasformandola in un simbolo tangibile della connessione tra le comunità italo-canadesi e le loro radici italiane. L’entusiasmo è stato condiviso anche da Giovanni Maria De Vita, responsabile del progetto del turismo delle radici per il Ministero degli Esteri, che ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di essere qui a Little Italy dove partecipiamo al tradizionale festival italiano con iniziative nostre come la gara di tiramisù e quella di pizza. È il nostro modo di invitare gli Italiani in Canada a riscoprire le proprie radici nel Belpaese”.

La missione di Italea Lazio a Toronto ha confermato il forte legame tra le comunità italo-canadesi e le loro radici italiane, ponendo le basi per futuri progetti di promozione del turismo delle radici e dei borghi del Lazio.